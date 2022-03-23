Як дізнатися, чи зареєстровані ви в IMSS та як обробити свій номер соціального страхування

Якщо ви нещодавно змінили роботу і не знаєте, чи зареєстровані ви в Мексиканському інституті соціального забезпечення (IMSS) на новому місці, де ви працюєте, ви можете зробити швидку та легку консультацію в Інтернеті. Важливо пам'ятати, що одним з найважливіших трудових прав є соціальне забезпечення, тому важливо переконатися, що вони залишаються дійсними та в порядку.

Крім того, ця допомога дуже важлива, оскільки крім надання вам соціальної підтримки, вона також дозволяє робити внески на пенсію. Такимчином, щоб дізнатися, чи зареєстрував вас ваш новий начальник в IMSS, ви можете подати запит на підтвердження дійсності прав в Інтернеті, і для цього ви повинні мати свійномер соціального страхування (NSS) ,адресу електронної пошти таунікальний ключ реєстру населення (CURP) під рукою.

Згодом вам доведеться ввести наступне посилання і ввести дані, згадані вище: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia. Вам також доведеться захопити код капчі, який з'являється на екрані, і натиснути кнопку «Продовжити».

Процедуру також можна зробити особисто в одному з підрозділів сімейної медицини (Фото: AFP)

Окрім перевірки, чи ваші права все ще дійсні, ви також можете перевірити деталі свого останнього роботодавця та в яку клініку ви маєте право звернутися. Якщо ви віддаєте перевагу проводити процедуру особисто, ви можете зробити це, відвідавши один із підрозділів сімейної медицини (UMF) з понеділка по п'ятницю в наступні рази:

- UMF з ранковою зміною: з 8:00 до 14:00

-UMF з денною зміною: з 8:00 до 19:30

Якщо у вас немає номера соціального страхування під рукою, ви можете зробити наступні кроки, щоб знайти його:

1. Введіть CURP та електронну пошту за наступною адресою: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS

2. Перейдіть до поштової скриньки та перевірте, чи отримали ви посилання на підтвердження у своєму електронному листі.

3. Після отримання електронного листа натисніть на посилання, яке містить підпис «Запит на призначення або локалізацію NSS», і воно автоматично перенесе вас на офіційний веб-сайт IMSS, де з'явиться ваш NSS.

У разі роз'яснення або сумнівів, IMSS надав користувачам номер телефону 800 623 23 23, з опцією 1. Годинироботи - з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00, а субота та неділя з 8:00 до 14:00.

Соціальне забезпечення є одним з найважливіших трудових прав для кожного працівника, тому важливо виправити, якщо воно все ще діє (Фото: EFE/Хосе Пазос)

Крім того, Інститут включив IMSS Digital, інструмент, за допомогою якого ви можете проконсультуватися та провести ряд процедур, таких як: страхування члена сім'ї або більше звільнити особу члена сім'ї.

Мобільний додаток доведеться завантажувати на будь-який розумний пристрій та через такі платформи, як Play Store або App Store. Доступдо нього може будь-хто, оскільки завантаження є безкоштовним і простим у використанні.

Через додаток користувачі зможуть проконсультуватися, наприклад, номер соціального страхування (NSS), термін дії, реєстрацію або клінічні зміни, для яких законний власник повинен натиснути на розділ процедур.

Тим, хто не хоче додаток на своєму мобільному телефоні, доведеться отримати доступ до веб-сайту: www.imss.gob.mx/imssdigital . Однак у цьому просторі обов'язково буде мати електронний лист, мати CURP та e.signating, тобто Розширений електронний підпис (FIEL), для завершення процедур.

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