Перехід до Мексики попередив правові дії після того, як Дельфіна Гомес скасувала дискусію про школи повного робочого дня

CIUDAD DE MÉXICO, 15FEBRERO2021.- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, encabezó la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Lo acompañaron Ricardo Sheffield Padilla, titular de Profeco, quien dio el quién es quien en los precios de la gasolina. También estuvieron presentes Esteban Moctezuma, quien deja la SEP para irse como embajador a Washington. Delfina Gómez fue ratificada por el ejecutivo como la titular de la Secretaría de Educación Pública. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Дізнавшись про публікацію угоди про ліквідацію на федеральному рівні програми « Школи повного часу » (PETC), Коаліція Va por México в Палаті депутатів закликала главу секретаря Громадськоїосвіти (SEP), Дельфіна Гомес Альварес , щоб зустрітися з Політичною координаційною радою (Юкопо) в Сан-Лазаро.

А 22 березня секретар скасував зустріч з членами Юкопо, на тій підставі, що у неї не було необхідних елементів для зустрічі із законодавцями, тому попросила ще тиждень.

Зіткнувшись з цим, Луїс Еспіноса Чазаро, координатор депутатів Партії Демократичної революції ( PRD), заявив, що немає конкретної дати, коли чиновник прийде на зустріч з нижньою палатою та законодавцями Спеціального комітету, який був сформований для аналізу зникнення програми «Школа часу» Завершено.

Секретар скасував збори на тій підставі, що у неї не було необхідних елементів для зустрічі (EFE/Луїс Рамірес)

Перредист попередив, що якщо вони продовжать відкладати або не відвідувати дзвінок, справа перейде на пленарне засідання, щоб прийняти рішення, які конституційно і юридично відповідають.

Тому він сказав, що у випадку, якщо секретар не з'явиться на засіданні, його парламентська група попросить її з'явитися перед пленарним засіданням у Сан-Лазаро за цією програмою, яка принесла користь 3,6 мільйонам дівчат та хлопців у базовій освіті.

Перредист попередив, що якщо дзвінок продовжить відкласти, справа перейде на пленарне засідання (Фото: Armando Monroy/cuartoscuro.com)

«Я звертаюся з дуже шанобливим зверненням до секретаря взяти участь у цьому запрошенні, щоб у найкоротші терміни школи повного дня могли бути відновлені або замінені програмою, яка приносить користь майже 4 мільйонам дітей», - сказав він.

Законодавець додав, що важливо, щоб відвідуваність секретаря більше не відкладається, оскільки він запевнив, що «є велике соціальне невдоволення» з боку батьків щодо скасування програми. «Ми хотіли запобігти цьому політизуватися, тому що ми хочемо, щоб діти отримували користь», - сказав він.

Еспіноса Чазаро розповіла про свою зустріч у Сан-Лазаро з секретарем Дельфіною Гомес (Фото: Марія Мартінес/cuartoscuro.com)

Слід нагадати, що 15 березня Еспіноса Чазаро розповіла про зустріч у Сан-Лазаро , з якою вони мали Секретар Дельфіна Гомес.

На прес-конференції координатор ПРР зазначила, що пропозиція міністра освіти відвідати та пояснити зникнення програми була зроблена її лавою, і мала схвалення Морени та всіх політичних партій.

На зустрічі, запланованому на 22 березня в Палаті депутатів, він буде допитати про долю 3,6 мільйонів дітей та підлітків, які отримали вигоду від програми.

«Ми поставимо під сумнів, чому програма, яка росла і яка була добре кваліфікована, зі стандартом, з прозорістю, з результатами, зникне, і ми запитаємо десаме вони будуть виділяти ресурси , мовляв не знають, проблема, що в бюджеті на 2022 рік була позначена важливою ресурс для шкіл повного робочого дня, і ми знаємо, що на фоні, який вона має в Texcoco, секретар Дельфіна Гомес не має найкращої репутації для управління ресурсами», - сказала Еспіноса Чазаро.

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