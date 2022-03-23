Перехід до Мексики попередив правові дії після того, як Дельфіна Гомес скасувала дискусію про школи повного робочого дня

Дізнавшись про публікацію угоди про ліквідацію на федеральному рівні програми « Школи повного часу » (PETC), Коаліція Va por México в Палаті депутатів закликала главу секретаря Громадськоїосвіти (SEP), Дельфіна Гомес Альварес , щоб зустрітися з Політичною координаційною радою (Юкопо) в Сан-Лазаро.
А 22 березня секретар скасував зустріч з членами Юкопо, на тій підставі, що у неї не було необхідних елементів для зустрічі із законодавцями, тому попросила ще тиждень.
Зіткнувшись з цим, Луїс Еспіноса Чазаро, координатор депутатів Партії Демократичної революції ( PRD), заявив, що немає конкретної дати, коли чиновник прийде на зустріч з нижньою палатою та законодавцями Спеціального комітету, який був сформований для аналізу зникнення програми «Школа часу» Завершено.
Перредист попередив, що якщо вони продовжать відкладати або не відвідувати дзвінок, справа перейде на пленарне засідання, щоб прийняти рішення, які конституційно і юридично відповідають.
Тому він сказав, що у випадку, якщо секретар не з'явиться на засіданні, його парламентська група попросить її з'явитися перед пленарним засіданням у Сан-Лазаро за цією програмою, яка принесла користь 3,6 мільйонам дівчат та хлопців у базовій освіті.
«Я звертаюся з дуже шанобливим зверненням до секретаря взяти участь у цьому запрошенні, щоб у найкоротші терміни школи повного дня могли бути відновлені або замінені програмою, яка приносить користь майже 4 мільйонам дітей», - сказав він.
Законодавець додав, що важливо, щоб відвідуваність секретаря більше не відкладається, оскільки він запевнив, що «є велике соціальне невдоволення» з боку батьків щодо скасування програми. «Ми хотіли запобігти цьому політизуватися, тому що ми хочемо, щоб діти отримували користь», - сказав він.
Слід нагадати, що 15 березня Еспіноса Чазаро розповіла про зустріч у Сан-Лазаро , з якою вони мали Секретар Дельфіна Гомес.
На прес-конференції координатор ПРР зазначила, що пропозиція міністра освіти відвідати та пояснити зникнення програми була зроблена її лавою, і мала схвалення Морени та всіх політичних партій.
На зустрічі, запланованому на 22 березня в Палаті депутатів, він буде допитати про долю 3,6 мільйонів дітей та підлітків, які отримали вигоду від програми.
«Ми поставимо під сумнів, чому програма, яка росла і яка була добре кваліфікована, зі стандартом, з прозорістю, з результатами, зникне, і ми запитаємо
ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: