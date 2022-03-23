Ghostwire: Токіо: персонажі японської міфології, які надихнули гру

Це лише за кілька днів до офіційного виходу Ghostwire: Tokyo, відеоігри, яка розповідає про паранормальну пригоду, натхненну японськими йокаями. КендзіКімура (ігровий режисер) іЙошіфумі Хатторі (провідний художник дизайну персонажів) розповіли про характеристики своїх улюблених монстрів на офіційному порталі PlayStation.

У уявній відеоігри всі ці міфологічні істоти вторгаються на вулиці Токіо після таємничого зникнення людських мешканців світу. Гравцям доведеться розслідувати разом зі своїм союзником детективом КК, як вистежити винних у інциденті.

За словами Кімури, частина чарівності його історії походить від здатності подорожувати сучасною японською столицею з міфічними істотами, які пристосувалися до технологічного життя 21 століття (з їх духовними особливостями, звичайно). Хоча деякі становлять загрозу живим істотам, інші йокай можуть бути вирішальними союзниками для певних місій.

КУЧИСАКЕ-ОННА

У японському фольклорі кучисак-онна - це недоброзичливий дух, який набуває вигляду жінки, яка прикриває обличчя маскою і несе гострий предмет, захований в руках.

Легенда свідчить, що ці йокаї переслідують людей, які блукають вулицями Японії поодинці і починають свій напад, запитуючи їх, чи вважають вони її «красивою дівчиною». Якщо жертви дадуть відповідь «так», істота виявить його обличчя і виявить, що куточки рота відкриті від вуха до вуха. З жахливою посмішкою він запитує у них те ж саме знову, і якщо людина кричить злякається, кучисак-онна вбиває їх.

У разі відповіді «так» йокай продовжує спотворювати обличчя своєї жертви. Легенда описує, що спосіб уникнути наслідків полягає в киданні твердих цукерок, грошей або входу в магазин косметики.

«Що в кінцевому підсумку призвело до їх включення, було те, що вони не схожі на монстрів з першого погляду, як і звичайні жінки в пальто. Таким чином, вони доповнюють одну з наших цілей для гри: зобразити тривожне і неординарне в абсолютно звичайних налаштуваннях», - розповів Кімура про кучісак-онна.





Зображення: PlayStation.blog

ТАНУКІ

Доброзичливі Танукі приймають форму японського виду єнотів і є доброзичливими духами, які люблять саке (японські алкогольні напої).

Ці йокаї володіють потужними магічними здібностями і можуть трансформуватися в будь-яку людську форму. У розповіді про Ghostwire: Tokyo ви знайдете групу хлопців, загублених на вулицях, з якими вам доведеться мати справу. Ця можливість використовується Танукі, щоб дратувати гравців, і вони навіть скористаються нею, щоб прийняти несподівані форми та відвернути їх від основної місії.

«Ми дали їм характерний спосіб розмови, використавши їх регіональний діалект, який переважає в частині Японії, відомої легендами танукі», - сказав Кімура.

Зображення: PlayStation.blog

НЕКОМА

Духи Nekomata славляться ілюструють книги японського періоду Едо (1600-1868). Ці двохвостий котячий йокай можуть бути як злими, так і персонажами, дуже вірними своїм власникам.

У відеоігри вони відповідають за кіоски міста та дають запаси гравцям до тих пір, поки вони можуть платити їм валютою під назвою Meika, яка отримується шляхом виконання місій. Звичайно, вони також можуть вимагати спеціальних предметів і призначити більше завдань вже зайнятим протагоністам.

«Оригінальна ідея полягала в тому, щоб створити сайти магазинів, де гравець міг ходити, коли їм потрібна перерва, досліджуючи місто та боротьба з Відвідувачами. Ми думали, що було б чудово, якби магазини могли мати щось у них, що заспокоїло б гравця, і саме так ми в кінцевому підсумку мали некомати, які мають тенденцію до магазинів», - сказав директор гри.

Зображення: захоплення гри

КАППА

Цей тип йокай харчується різними японськими паранормальними уявами, а також відповідає на низку духовних правил про існування людської душі. Незважаючи на свою надприродну механіку, каппа - доброзичливі, але небезпечні істоти.

Володіючи гуманоїдними характеристиками, ці істоти мають черепахоподібну форму і покривають своє тіло своєрідною оболонкою. На вершині голови у них є своєрідне лисини, яке виявляє, що вони повні води.

У міфології, якщо люди натраплять на каппу (і примудряються утримати її від потоплення в якійсь річці), вони можуть схилитися, чому істота відчуває себе зобов'язаною відповісти. При цьому він буде повністю паралізований і без можливості когось переслідувати.

«Каппа в нашій грі - це різноманітність, яку люди уявляють у своїй свідомості, включаючи звичайну голову і панцир. Що стосується більш тонких деталей та інших речей, ми додаємо елементи, які найчастіше спостерігаються в конструкціях істот, які виготовляються за межами Японії», - сказав Хатторі.

БЛИСКТАНЦЮРИСТ (про Теру Теру Бозу)

У той час як Ghostwire: Токіо сприймає їх як загрозу, що засідки гравців з повітря, teru teru bozu - традиційні ляльки, які вішаються як оберіг для сприяння гарній погоді.

«Для Ghostwire: Токіо нам було важливо зобразити тривожне та надзвичайне в абсолютно звичайних налаштуваннях. Прикладом цього є амулети teru-teru bōzu. В Японії це мішені, які підвішують під карнизбудівель, щоб захистити їх від дощу і запросити удачу. Однак, побачивши по-іншому, вони схожі на ляльки, що висять на шиї», - сказав Кімура.

Ghostwire: Токіо вийде 25 березня на PlayStation 5 та ПК. Гравці PlayStation Plus можуть отримати знижку 10% на попередню покупку цифрової версії гри в PlayStation Store.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: