«Банда фоній»: Норонья дискваліфікувала підтримку Кальдерона, щоб зупинити поїзд майя

Федеральний депутат з питань лейбористської партії (PT) Херардо Фернандес Нороньяпоставив під сумнів підтримку, яку колишній президент Мексики ФеліпеКальдерон Хінохосазапропонував персонажам художньої гільдії, які кинулися проти будівництва Секція 5 поїзда Майя.

Через свої соціальні мережі петиста називав Кальдерон та художників «бандою фоній», оскільки, на його думку, вони ніколи не дбали про шкоду навколишньому середовищу, який може бути спричинений будівництвом Міжнародного аеропорту Нью-Мексико (NAIM) в районі озера Тескоко.

«Ура! Ay #TomandanteBorolas псевдонім @FelipeCalderon, вони дали демона про птахів і природу з аеропортом на озері Тескоко. Вони є бандою фоній», - написав він сьогодні в середу вдень, 23 березня.

Варто пам'ятати, що як тільки він обійняв посаду президента Мексики, Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO) скасував будівництво аеропорту Тескоко , яке почалося в шестирічний термін Енріке Пенья Ньєто, і запропонував, замість цього, будівництво міжнародного аеропорту Феліпе Анджелес ( АІФА), яка була відкрита 21 березня.

Петиста відповів на Кальдерон ніком #TomandanteBorolas (Фото: Twitter/ @fernandeznorona)

У рамках Всесвітнього дня води різні художники та активісти відкинули будівництво одного з найамбітніших мега-проектів адміністрації Лопеса Обрадора через кампанію Врятуймене з поїзда.

Саме через серію відео в соціальних мережах ці персонажі проблематизували наслідки, які нібито принесе із собою будівництво Розділу 5, оскільки, за їхніми словами, це знищить підземну річкову систему, а разом з нею і флору та фауну району.

Зіткнувшись з такими повідомленнями, Calderón Hinojosa описав рішення художників підвищити свій голос на користь «порятунку» мексиканських джунглів та екосистем як добре.

Знаменитості випустили відео проти поїзда майя (Фото: скріншот/YouTube)

Кальдерон не вперше закликав припинити проект Четвертої трансформації, оскільки 8 березня він поділився відео, яке закликає уряд Мексики скасувати будівництво, оскільки вважає це « страшнийзбиток» екосистемі країни.

З цього приводу політик Мічоакан випустив запис, зроблений двома мексиканськими активістами, в якому вони засудили екологічну шкоду , яка буде спричинена будівництвом одного з флагманських мегапроектів федеральної адміністрації.

У відповідь Кальдерон Хінохоса зажадав від уряду переглянути та зупинити «екологічну катастрофу» в джунглях Майя та системі сенота в Чіапасі, Кінтана-Роо, Кампече та Табаско, суб'єктах, де пройдуть транспортні засоби.

«Те, що повідомлялося в цьому відео, жахливо! Урядповинен переглянути і зупинити цю непоправну екологічну катастрофу в джунглях Майя і системі Сенот. Шкода Мексиці та людству», - написав він іспанською та англійською мовами у Twitter.

Однак Фернандес Норонья не був єдиним, хто відреагував на таку кампанію, оскільки президент Мексики також зробив це під час ранкової конференції, яку він запропонував цієї середи з Національного палацу, де він описав учасників як « fifis».

На запитання щодо особистостей, які виступали проти поїзда майя і які раніше вважали себе лівими прихильниками, таких як Рубен Абарран (вокаліст групи Café Tacvba), президент рішуче заперечував, що це правда, і стверджував, що «вони ніколи не прагнули трансформації країна».

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