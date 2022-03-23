FunDéurae: Всесвітній метеорологічний день: ключі до хорошого письма

Мадрид, 23 бер. (EFE). З нагоди святкування Всесвітнього метеорологічного дня під гаслом «Раннє попередження та ранні дії» Фонд невідкладної іспанської мови (FundéURAE), який просувається Агентством EFE та SAR, пропонує деякі рекомендації з пов'язаних питань, які можуть викликати питання. 1. «Всесвітня метеорологічна організація (ВМО)» Іспанська назва організаційної установи, як це фігурує у власних документах, «Всесвітня метеорологічна організація», а не «Всесвітня метеорологічна організація», а її абревіатура - «ВМО». 2. «Всесвітній метеорологічний день», з початковими столицяминазва дня пишеться з початковими столицями у всіх його словах: «Всесвітній метеорологічний день». 3. «Метеорологія», а не «метеорологія», «метеорологія» - це «наука, яка стосується метеорів, тобто атмосферних явищ», тому форма «метеорологія» не є правильною. 4. «Погода» і «кліматологія» не є синонімом атмосферного стану називається «погода», в той час як «кліматологія» - це «наука, яка вивчає і класифікує клімат, тобто типи погоди, звичні в різних місцях»; тому відповідною річчю є «Гірськолижний курорт залишається закритим через негоду» і не «Гірськолижний курорт залишається закритим через несприятливі погодні умови». 5. «Гідрологічний», «гідрологічний» і «гідрологічний» «гідрологічний» відноситься до властивостей води і її природного розподілу на Землі («гідрологічний цикл»); «вода», до того, що пов'язано з водою («водні ресурси»), і «гідравлічним», до вивчення балансу і руху води, а також до техніки його зберігання і провідності («насос») гідравліки»). 6. Використання «опадів» Дощ і сніг не «осідають» або «поспішають», а падають; більш того, «осідати», на відміну від «дощу» або «снігу», не є безособовим дієсловом, тому відповідною річчю є сказати «сьогодні буде опади (або дощ, сніг...) по всій країні», а не «сьогодні буде кидатися по всій території країни країна». 7. «Сильний до дуже сильний дощ» При вираженні цілого ряду інтенсивності опадів із співвідношенням «від... до...» доречно підтримувати обидва прийменники: «Рекомендується, щоб населення вжило запобіжних заходів проти важких до дуже сильних дощів», а не «... у важкий до дуже сильний дощ». 8. «Зареєструватися», а не «збирати», для дощу Жодне зі значень «колекціонування» в академічному словнику - які зазвичай передбачають, перш за все, ідеї зберігання, зберігання, збору та захисту - не застосовуються до вказівки кількості води, яка впала, оскільки вона зазвичай біжить або просочується в грунтові. Цілком ймовірно, що при використанні цього дієслова ви замислюєтеся про дощімірах, тобто приладах, які збирають невелику частину дощу для вимірювання. Однак, хоча ця передача сенсу допустима, його застосування для повідомлення про випав дощ все ще є неточністю, тому рекомендується не зловживати дієсловом «збирати» замість інших, таких як «регістр». 9. «Літри на квадратний метр», а не «на квадратний метр» Відповідною одиницею для вимірювання кількості опадів, що випадають в конкретній точці, є «літри на квадратний метр», причому друга частина однини, а не «літри на квадратний метр». FunDéurae (www.fundeu.es), просувається Агентством EFE та Королівською іспанською академією (RAE), має в якості основної мети правильне використання іспанської мови в засобах масової інформації. феу/куб