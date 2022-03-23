Дефіцит палива на Кубі обумовлений підвищеним попитом, - чиновники

Влада Куби пов'язує недавній вплив на розподіл палива на заправних станціях в країні зростанням попиту і збільшенням пропозиції обладнання для виробництва електроенергії, повідомляє в середу офіційна газета «Гранма».

З минулих вихідних автомобілістам з Гавани та інших міст країни довелося годинами чекати на заправках, щоб мати можливість завантажувати танки своїх транспортних засобів.

За словами Гранма, торгівельна компанія «Купет», приєднана до Міністерства енергетики та шахт, повідомила, що «розподіл дизельного палива та бензину в сервісні центри країни постраждав останніми днями через, серед інших причин, збільшення попиту».

Купет заявив, що докладе «колосальних зусиль» для забезпечення регулярних поставок палива, незважаючи на світову економічну кризу і зростання цін на нафту, а також активізацію американського ембарго і фінансові труднощі країни, додали в газеті.

Компанія також заявила, що з неділі вона поставила на станції більше палива, ніж зазвичай постачається, на додаток до збільшення постачання електричних генераторів, щоб зменшити пошкодження великої термоелектричної електростанції в країні.

Останні поломки електростанцій на Кубі збільшили використання генераторів, якими є великі споживачі дизельного палива.

У понеділок чиновник з провінції Матансас, сусід Гавани, оголосив про нормування палива, але заявив, що це «тимчасова проблема.

У вересні 2019 року відбулася криза розподілу палива, коли санкції США заблокували прибуття венесуельських танкерів, які перевозять нафту на Кубу. Багатьом автомобілістам тоді довелося провести кілька днів і навіть ранніх годин перед заправками.

Для Хорхе Піньона, кубинського експерта з енергетичної політики Техаського університету, «серія подій завершується поточною ситуацією», включаючи падіння національного видобутку нафти (-20% з 2010 року).

Венесуела, постачальник сирої нафти на Кубу і якій острів платить, відправляючи лікарів, протягом декількох років була менш щедрою.

За словами Піньона, поставки Венесуелою сирої нафти і палива збільшилися з 100 000 барелів на день в 2016 році «до середнього минулого року (2021) 56 000 барелів на день».

LP/RSR