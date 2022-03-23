Формула-1 похвалилася Чеко Переса за обгін Гамільтона в ДП «Бахрейн»

Formula One F1 - Bahrain Grand Prix - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - March 20, 2022 Red Bull's Sergio Perez in the car ahead of the race Pool via REUTERS/Giuseppe Cacace

Він розпочав сезон 2022 року Формули-1 і зробив це з гірким смаком для шанувальників Red Bull, оскільки менш ніж за п'ять кіл фіналу всі бали та можливість подіуму для двох своїх гонщиків, Макса Верстаппена та Серхіо Переса , зникли.

З Мексики та Латинської Америки це було більш драматичним, оскільки спина Чеко Пересана останньому колі, викликане проблемою двигуна, означало нову залишення та прощання з його тринадцятим подіумом; однак це не означало, що він мав погана гонка.

Мексиканець зміг стримати Льюїса Гамільтона всі змагання, поки його автомобіль не дозволив йому це зробити, і це передбачала сама Формула-1 , яка два дні після того, як Бахрейнський GP, відродив вражаюче перебазування мексиканця над своїм англійським колегою, з яким він поставив четверте місце після важкого старту.

І це те, що на початку Чеко мав труднощі з утриманням четвертого місця, з яким він кваліфікувався, і його наздогнали сам Кевін Магнуссен та Гамільтон , але врешті-решт темп Red Bull дозволив йому досягти і подолати їх.

АкаунтF1 Twitter похвалився обгоном ЧеконадГамільтономі привітав його за те, що він зробив це на зовнішній стороні треку, складний хід, який допоміг йому почати дистанціюватися від англійців в решті частини гонка.

Формула-1 похвалилася Чеко Переса за обгін Гамільтона в GP Бахрейн (Фото: Twitter/ @F1)

На жаль для Tapatio, автомобіль безпеки , спричинений пожежею в автомобілі П'єра Газлі, перегрупував автомобілі, і, незважаючи на хорошу оборону Серхіо з Гамільтоном позаду, невдача в його машині на повороті кінця залишила його без балів і без можливості укладення Бахрейнського GP.

Це була лише частина яскравого Гран-прі, який відбувся на трасі Сахір, де головними героями були гонщики Ferrari, Чарльз Леклерк та Карлос Сайнц, які взяли 1-2 в гонці і поставили себе новими суперниками, які били протягом року.

Спін Серхіо Переса в Бахрейні GP на одному колі від кінця, викликаний несправністю двигуна, який залишив його не в змозі закінчити гонку (Фото: F1)

Команда, яка залишила Бахрейн з великим розчаруванням, була Red Bull, оскільки вони випустили велику суму очок після того, як автомобіль Макса Верстаппенатакож зазнав проблем з надійністю, що залишило його без влади за відсутності чотирьох кіл і відкинув друге місце, яке я майже застрахував.

З іншого боку, команда Mercedes була посилена на наступні тижні, оскільки, незважаючи на те, що автомобіль, який не був конкурентоспроможним з Ferrari та Red Bull , вона змогла отримати подіум, а два його водії закінчили як найкращі два після Леклерка та Сайнца .

Наступний Гран-прі сезону розпочнеться в п'ятницю 25 березня вільною практикою і закінчиться в неділю 27 гонкою на трасі Джидда, в Саудівській Аравії, новою вуличною трасою, яка відкрилася в 2021 році і яка вже залишила спалахи великого хвилювання для одномісних містформули-1.

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