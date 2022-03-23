FIFA розпочала другий розпродаж квитків на ЧС-2022: як їх придбати і як довго їх можна придбати

Soccer Football - Chile v Germany - FIFA Confederations Cup Russia 2017 - Final - Saint Petersburg Stadium, St. Petersburg, Russia - July 2, 2017 Fans hold a match ticket outside the stadium before the match REUTERS/Carl Recine

Чемпіонат світу вже почав жити повним темпом, і шанувальники по всьому світу мчать за своїми квитками, щоб мати можливість супроводжувати свої команди на Чемпіонаті світу, який відбудеться в Катарі з 21 листопада по 18 грудня. Після першого етапу продажу квитків, який закрився 8 лютого, FIFA відкрила кредит на квиток період: буде за замовленням заявки і триватиме лише шість днів.

«Оскільки це період клопотання, шанувальники зможуть негайно завершити покупкуі повинні поспішати, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Це останній шанс отримати квитки, які будуть мати шанувальники до фінального розіграшу», - уточнили вони з найвищого тіла у світі.

Ці нові квитки на Кубок світу тепер можна придбати на веб-сайті FIFA.com/tickets , і це вікно буде відкрито до 29 березня о 11.00 CET (7 ранку в Аргентині).

Під час першого квиткового простору на 64 матчі чемпіонату світу ФІФА зареєструвала 17 мільйонів запитів, і майже 2 мільйони з цих замовлень були розміщені на фіналі, який відбудеться 18 грудня на стадіоні Lusail , місткістю понад 80 000 чоловік.





Новинив розробці...