Невдача запобігає новим зіркам TikTok заряджати свій вміст

(Bloomberg) - Багато зростаючих зірок TikTok, які нещодавно пройшли кваліфікацію фонду для отримання оплати в обмін на свої вірусні відео, залишилися поза реєстраційною системою, викликаючи розчарування та обурення громадськості серед деяких найбільш відданих творців програми.

Відеоплатформа Bytedance Ltd надає стимул для людей розміщувати вірусні відео з фоном, що компенсує творцям велику аудиторію. Однак останніми тижнями невдача в процесі реєстрації перешкоджала реєстрації деяких відповідних облікових записів.

МеттМуні сказав, що в його спробі збільшити свій рахунок і приєднатися до фонду виробника, він робив три пости на день. З моменту свого рейтингу минулого тижня він підрахував, що перевірив, чи виправлявся недолік 20 разів на день.

«Як тільки я нарешті досяг 10 000 послідовників, я був дуже щасливий. Потім, дізнавшись про цю провину, почуття було розчаруванням», - сказала Муні. «Тепер, кожного разу, коли я публікую, все, про що я думаю, - це те, скільки я отримав би на тлі творця».

Десяткикористувачів на форумі TikTok, Twitter та Reddit TikTokHelp розповідають подібну історію помилки, яка заважає користувачам приєднатися до фонду, з публікаціями, починаючи з 25 лютого.

«Ми знаємо про проблему, яка впливає на реєстраційний потік для Фонду Творців і активно працюємо над рішенням, яке повинно бути доступне в найближчі дні», - йдеться у заяві TikTok. «Ми продовжуємо слухати та шукати відгуки від нашої спільноти творців та розвиваємо наші функції, щоб покращити їхній досвід роботи в програмі».

Щоботримувати гроші за свої відео, творці повинні мати 10 000 підписників, 100 000 кумулятивних переглядів за останні 30 днів і бути старше 18 років. Щодня TikTok ділить частину фонду між відповідними членами, а не ділиться послідовним відсотком доходів від реклами, як YouTube Google. Суми платежів базуються на факторах, включаючи погляди, зобов'язання та дотримання правил змісту.

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