Еріксен, оговтався від covid-19, може повернутися до Данії в суботу

Оговтаючись від covid-19, Крістіан Еріксен зможе повернутися до тренувань у четвер з Данією і може підписати своє велике повернення з Джерсі Данії в суботу, заявив тренер Каспер Хюльманд у середу.

Через дев'ять місяців після зупинки серця в середині чемпіонату Європи, який вимагав введення серцевого регулятора, Еріксен був викликаний минулого тижня на два товариські матчі, суботу проти Голландії та вівторок проти Сербії в Копенгагені.

Позитивний тест на ковід погрожував відстрочити його повернення.

«Швидше за все, я почну як заміну Голландії, і тоді ми побачимо, як це відбувається в Амстердамі. Але він буде на 100% доступний для повернення додому» проти Сербії, заявив Каспер Гюльманд під час прес-конференції з данськими ЗМІ.

Еріксен, який зараз грає за англійську Брентфорд в Прем'єр-лізі, приєднається до збірної Данії, яка зараз зосереджена в Іспанії, в середу, і може тренуватися в четвер, підтвердила федерація AFP.

«Нам потрібно поговорити про те, що він зміг зробити з Брентфордом, де він знову почав тренуватися в неділю. До цього він втратив тренування на чотири дні. Тож ми побачимо, що він зміг зробити», - сказав Хюльманд.

30-річний датський гравець живе з внутрішнім дефібрилятором з часів серцевої аварії, яка сталася 12 червня проти Фінляндії, на чемпіонаті Європи.

Того дня він довго перебував без свідомості на траві, з шокованими очима своїх товаришів по команді, стадіону та мільйонів глядачів, перш ніж прийти до тями після аварійного порятунку.

Еріксен (109 матчів за збірну, 36 голів) повертається до збірної Данії, яка сяяла в його честь під час чемпіонату Європи (ліквідований в півфіналі) і кваліфікувався на ЧС-2022, який відбудеться в Катарі в кінці року.

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