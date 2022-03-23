«Ель Хуево» Тревіньо з північно-східного Картеля запевнив, що влада не має грошей або зайнятості

Ель-Хуево Тревіньобув депортований Мексикою до Сполучених Штатів, звинувачених у різних злочин, пов'язаних з торгівлею наркотиками, тому він дав свою фінансову звітність, яка,здається, суперечить твердженням, які важать на нього.
Журналіст Анхель Ернандес виявив газеті Milenio , що Ель Хуево сказав, що він був розбитий під час своєї заяви до мексиканської влади, незважаючи на те , що його шукають серед інших злочинів за відмивання грошей.
Газета повідомила, що Тревіньо сказав, що він безробітний і без доходу протягом останніх кількох місяців. Такожне вистачало готівки, і виключено бути власником ощадного або розрахункового рахункув банках.
Згідно з приміткою, чоловік, націлений на торгівлю наркотиками, також запевнив, що у нього немає нерухомості, ні облігацій, транспортних засобів або цінних володінь.
Як би цього було недостатньо, він оголосив, що він самотній і батько трьох дітей віком 8, 11 і 14 років, яких він повинен підтримувати. Незважаючи на умови, про які він сказав пройти, він надає 700 доларів неповнолітнім на оренду житла, продуктів харчування та транспорту.
Влада повідомила 13 березня про арешт Хуана Херардо Тревіньо Чавеса, якого ідентифікували як передбачуваного лідера північно-східного картелю та колишнього члена злочинного угрупування Зети.
Саме через Секретаріат національної оборони, Генеральної прокуратури, Національного розвідувального центру та Національної гвардії було досягнуто захоплення Яйце в районі Ідальго Нуево-Ларедо, Тамауліпас.
Після того, як члени організованої злочинності спробували засідку на елементи мексиканських збройних сил, був ідентифікований чоловік, якого перевели в Спеціалізовану прокуратуру з питань організованої злочинності.
Тієї ночі було кілька атак протягом ночі, з стрілянинами, які, про які повідомляє громадянське суспільство, тривали годинами, а також різні дорожні блокади з метою досягнення порятунку Яйце Тревіньо.
Приблизно о 2:48 ранку обліковий запис Генерального консульства також попередив, що «через надзвичайну ситуацію в місті» всі заплановані призначення будуть перенесені на 14 березня 2022 року на його об'єктах та Cas.
Навіть консульство США в Нуево-Ларедо насторожало громадян США поблизу району шукати притулку та уникати району протягом годин після його публікації.
Зіткнувшись зі своєю аудиторією в мексиканських землях, Хуан Херардо Тревіньо був депортований до Сполучених Штатів, де його розшукують за відмивання грошей і змова на справу з наркотиками.
Крім того, передбачуваний злочинець мав ще одну пару ордерів на арешт в Тамауліпасі і Коауїлі за злочини вимагання, злочинне об'єднання, тероризм і навмисне вбивство.
Місцеві ЗМІ вказали, що лідер північно-східного картеля прибув до Тіхуани в перші хвилини цього вівторка, 15 березня, у федеральному літаку, який буде переданий владі США. Доставка Ель-Хуево відбулася на прикордонному переході в Тіхуані, Нижня Каліфорнія, на мосту, який з'єднується з Сан-Дієго, штат Каліфорнія.
Федеральнебюро розслідувань (ФБР) та Служба маршалів США привітали Херардо Тревіно через 20 хвилин після опівночі вівторка, під час сильної операції з безпеки, розгорнутої федеральними силами для запобігання можливих атак північно-східного Картеля.
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