«Ель Хуево» Тревіньо з північно-східного Картеля запевнив, що влада не має грошей або зайнятості

Ель-Хуево Тревіньобув депортований Мексикою до Сполучених Штатів, звинувачених у різних злочин, пов'язаних з торгівлею наркотиками, тому він дав свою фінансову звітність, яка,здається, суперечить твердженням, які важать на нього.

Журналіст Анхель Ернандес виявив газеті Milenio , що Ель Хуево сказав, що він був розбитий під час своєї заяви до мексиканської влади, незважаючи на те , що його шукають серед інших злочинів за відмивання грошей.

Газета повідомила, що Тревіньо сказав, що він безробітний і без доходу протягом останніх кількох місяців. Такожне вистачало готівки, і виключено бути власником ощадного або розрахункового рахункув банках.

Згідно з приміткою, чоловік, націлений на торгівлю наркотиками, також запевнив, що у нього немає нерухомості, ні облігацій, транспортних засобів або цінних володінь.

Як би цього було недостатньо, він оголосив, що він самотній і батько трьох дітей віком 8, 11 і 14 років, яких він повинен підтримувати. Незважаючи на умови, про які він сказав пройти, він надає 700 доларів неповнолітнім на оренду житла, продуктів харчування та транспорту.

Тревіньо був заарештований в Нуево-Ларедо і екстрадували в США за звинуваченням у відмиванні грошей та торгівлі наркотиками (Фото: Спеціальний)

Влада повідомила 13 березня про арешт Хуана Херардо Тревіньо Чавеса, якого ідентифікували як передбачуваного лідера північно-східного картелю та колишнього члена злочинного угрупування Зети.

Саме через Секретаріат національної оборони, Генеральної прокуратури, Національного розвідувального центру та Національної гвардії було досягнуто захоплення Яйце в районі Ідальго Нуево-Ларедо, Тамауліпас.

Після того, як члени організованої злочинності спробували засідку на елементи мексиканських збройних сил, був ідентифікований чоловік, якого перевели в Спеціалізовану прокуратуру з питань організованої злочинності.

Тієї ночі було кілька атак протягом ночі, з стрілянинами, які, про які повідомляє громадянське суспільство, тривали годинами, а також різні дорожні блокади з метою досягнення порятунку Яйце Тревіньо.

Ель-Хуево Тревіньо був заарештований після нападу на мексиканські збройні сили (Фото: Куартоскуро)

Приблизно о 2:48 ранку обліковий запис Генерального консульства також попередив, що «через надзвичайну ситуацію в місті» всі заплановані призначення будуть перенесені на 14 березня 2022 року на його об'єктах та Cas.

Навіть консульство США в Нуево-Ларедо насторожало громадян США поблизу району шукати притулку та уникати району протягом годин після його публікації.

Зіткнувшись зі своєю аудиторією в мексиканських землях, Хуан Херардо Тревіньо був депортований до Сполучених Штатів, де його розшукують за відмивання грошей і змова на справу з наркотиками.

Крім того, передбачуваний злочинець мав ще одну пару ордерів на арешт в Тамауліпасі і Коауїлі за злочини вимагання, злочинне об'єднання, тероризм і навмисне вбивство.

Ель Хуево Тревіньо був депортований до США (Фото: Sedena)

Місцеві ЗМІ вказали, що лідер північно-східного картеля прибув до Тіхуани в перші хвилини цього вівторка, 15 березня, у федеральному літаку, який буде переданий владі США. Доставка Ель-Хуево відбулася на прикордонному переході в Тіхуані, Нижня Каліфорнія, на мосту, який з'єднується з Сан-Дієго, штат Каліфорнія.

Федеральнебюро розслідувань (ФБР) та Служба маршалів США привітали Херардо Тревіно через 20 хвилин після опівночі вівторка, під час сильної операції з безпеки, розгорнутої федеральними силами для запобігання можливих атак північно-східного Картеля.

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