Едуардо Яньєс сказав, що він став жертвою зловживань: «У незліченних випадках»

ЕдуардоЯньєс приєднався до списку знаменитостей, які якимось чином висловили свою думку щодо справиСаші Сокола таЛуїса де Льяно , адже з цього приводу популярний актор теленовели дав свою точку зору на претензії про зловживання, які були представлені в мексиканському шоу-бізнесі, хоча він не обмежував предмет лише цифрами, оскільки для нього це те, що можна представити у всіх соціальних сферах, незалежно від статі.

Головний герой Televisa не мовчав, і перш ніж згадувати, що думав про тему, яка породила великі суперечки у мексиканської публіки, Янес зізнався, що він теж був жертвою зловживань «незліченно», але йому більше не було цікаво згадувати про це оскільки до того часу, коли він є, більше не має сенсу, так само, як він не хотів би, щоб багато людей поза своїм життям дізналися про щось, так ні з якої причини він не говорив би.

«У незліченних випадках це [...] У моїх випадках... Мені не цікаво розповідати людям свої ноги, я вирішую їх сам», - прокоментував актор перед ранковим телевізором Azteca, Venga La Alegría,перед породженою хвилею, якій аплодували ветеранські актори та актриси, які щасливі, що зловживання та жорстоке поводження нарешті піддаються.

Актор запевнив, що більше про це говорити не буде Фото: Інстаграма/ @eduardoyanezofc

Актор мелодрам, таких як Справжні кохання, Дике серце та Amores Con Trampa запевнив, що такі види жалюгідних практик трапляються не лише на телевізійних станціях, мовників, газетах чи засобах масової інформації загалом, оскільки в основному жінки в будь-якій торгівлі завжди стикаються з такими ситуаціями, для яких, хоча чоловіки також можуть страждати від цього, йому в основному подобається їм, що мексиканське суспільство «прокидається» і розривається з тими ланцюжками негативних дій.

«Я не кажу, що тільки в світі мистецтва чи світі розваг єдиний, хто піддається цьому. Він існує в лікарнях, банках, галузях, фабриках, де жінки чи молодь, або чоловіки є приманкою для інших людей, які присвячені переслідуванню та зловживанню іншими, це не є чимось ексклюзивним для нас », - додав він.

Справа Саша Сокол проти Луїса де Льяно продовжує породжувати суперечки Фото: Архів

Для Едуардо Яньєса соціальна відкритість, яка була породжена останніми роками завдяки великим соціальним рухам на чолі з великими жінками - такими як фемінізм - або навіть деякі меншини, які все частіше показують, що вони не що інше, як меншість - наприклад, ЛГБТ+спільнота - дозволили художникам висловити все види зловживань, як це сталося з тих пір, як Саша Сокіл публічно засудив Луїса де Льяно.

«Відкритість, яка існує для всіляких тем, змушує багатьох колег та колег наважуватися говорити про речі, які вони пережили в минулому, або зловживання, які вони пережили в минулому, і де в цьому минулому це було не так багато, як це сказати», - сказала вона перед винесенням вироку: «Дообразливим, хто є накрутив і зловживлений, хто, сподіваємось, знайде спокій у своєму розумі, в тому сенсі, що справедливість була зроблена», - підсумував він.

Ось так буде виглядати актор у своєму фільмі (Фото: Instagram/ @eduardonanezofc)

Актор зіграє жінку у фільмі під назвою « Дядько», який виходить 25 березня 2022 року компанією Primewideo. У ньому Едуардо Яньєс поділиться кредитами з Хосе Едуардо Дербез та Аріадною Діас . Хоча він запевнив, що зробить все найбільш шанобливо, якщо це було великим викликом у його професійній кар'єрі:

«Прийнявши характер, я визнав, що змушений трансформуватися, це подумки. Одягніть одяг, перуку, макіяж, підбори», - виявив він мексиканській телевізійній трансляції Sale El Sol.

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