Водій Діді завдав ножем пасажира, який відмовився платити за те, що просив

Хоча це здається абсурдним, така річ трапляється частіше в нашій країні, ніж ми собі уявляємо. Нещодавно користувач програми Didi скористався послугою в Медельїні, щоб подорожувати з Itagüí до свого будинку в Robledo Pilarica. Перш ніж подавати заявку на поїздку, він би не уявляв, що в кінцевому підсумку матиме один із найгірших переживань у своєму житті.

Хосе Мігель Себаллос замовив транспортний засіб як звичайний. Після прибуття в пункт призначення він приступив до оплати послуги, але водій стягав з нього в два рази більше, ніж вказано заявою. Молода людина не зрозумів ситуації і відмовився платити цифру, стверджуючи, що це не реальна цінність. Вдень того дня він здійснив ту саму подорож, і це коштувало йому близько 26 000 песо. Тепер водій зарядив йому понад 50 000.

Чоловік не сприйняв претензію Хосе Мігеля в хорошому сенсі і реагував агресивно. Після схрещування слів він напав на юнака. «Якщо ви не збираєтесь платити мені те, що я вам кажу, вийди», - каже постраждала людина, яка сказала йому водієві. «Я прийняв рішення вийти, я кинув на нього двері, і він негайно зійшов, і він кинувся на мене. Я бігаю назад і відчуваю, що він тягне мене рукою, тоді я розумію, що у мене рана».

Молода людина носить окуляри на обличчі. Вони виглядають занадто великими над маскою. Виглядають волосся середньої довжини трохи вище чола. Він чорний. Відвідавши медичний центр, де йому дали три бали і дали йому кілька днів інвалідності, молода людина опитав TeleMedellín і був шокований тим, що сталося. «Я сказав: «Я був на барбекю, зі своїми друзями, нормально, я попросив машину, і я перебуваю в травмпункті, тому що людина мене просто ножем», як у моїй совісті не було місця, що це насправді відбувається з нами, і ось так була незахищеність вулиць», - сказав він.

У зв'язку з цим, речники заяви через заяву відхилили агресію і попросили своїх користувачів повідомити про такі ситуації, щоб вчасно вжити відповідних санкцій. «Ми рішуче відкидаємо будь-які насильницькі дії, які виникають під час подання заявки, яку порушує заявка. Минегайно отримали звіт про справу, команда безпеки активувала свої протоколи, зв'язалася з користувачем та розпочала аналіз, щоб вжити відповідних заходів безпеки (...). Ми прагнемо до безпеки спільноти, тому кожен, хто неправильно використовує нашу програму, порушивши умови, буде заблокований з платформи», - сказала компанія.

Хоча мобільні додатки для замовлення транспортних послуг стали основною альтернативою для людей, скарги на турботу і безпеку не припиняються. Вона зустрічається в таксі і приватних автомобілях, а також мотоциклах. Випадок Хосе Мігеля - ще один серед багатьох. Слід нагадати, що одним з найпопулярніших останнім часом був Нельсон Вілламіл, якого 30 січня цього року засудили прокуратурі за те, що він зловживав 19-річною дівчиною, яку він взяв за допомогою заяви.

Ці дії лише свідчать про те, що внутрішні процеси компаній, відповідальних за ці заявки, щодо вибору їхніх водіїв, недостатньо суворі, і хоча вони не можуть передбачити такі події, вони можуть гарантувати, що їхні працівники не мають насильницької особистості і не закінчаться атакує найменша нехтування. Я сподіваюся, що тут більше не вийде справ. Доведеться подивитися.





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