Де Томас мріє про чемпіонат світу: «Це було б найбільше досягнення моєї кар'єри»

Лас-Росас (Мадрид), 23 мар Рауль де Томас, міжнародний нападник Espanyol, має виклик, завоювавши місце серед обраних, які представлятимуть іспанську команду на Чемпіонаті світу з Катару, який відбудеться наступного листопада, що, за його словами, буде «найбільшим досягненням» його кар'єри. «Перебування на чемпіонаті світу було б найбільшим досягненням для мене в моїй спортивній кар'єрі та особистому житті. Якщо цього не станеться, я буду підтримувати та заохочувати національну збірну, як я завжди робив», - сказав він в інтерв'ю «Спортивному клубі». Де Томас визнає, що гра в такому клубі, як Еспаньол, може зашкодити йому виграти місце. «Певним чином це може нашкодити, адже врешті-решт у провідних команд більше змагань, більше матчів та більше можливостей забити. Так, це може вплинути, але я повинен адаптуватися до того, що маю, і саме так мені вдалося бути в національній збірній з Еспаньолом». Після свого першого досвіду як абсолютного інтернаціоналу нападник вдячний тренеру Луїсу Енріке Мартінесу та «всьому його тренерському штабу», за впевненість у другому дзвінку, в якому він спробує забити свої перші голи в товариських побратимах проти Албанії та Ісландії. Насправді перший із матчів проводиться в Барселоні, на стадіоні Еспаньоль, де Рауль де Томас пишається тим, що очолить проект клубу. «Я переможець, мені подобаються великі виклики, і для мене це привілей бути іконою в цьому клубі. Моя мета — вдосконалюватися щодня і допомагати клубу рости на майбутнє». Перш ніж досягти найкращих моментів своєї кар'єри, Де Томасу довелося подолати інших, про які він не має хорошої пам'яті. «Мій найгірший момент був у «Бенфіки», це було шість місяців дуже інтенсивно в негативному. І мій найкращий момент - кілька, коли я був у Райо Вальєкано, в академії «Реал Мадрид», зараз у Еспаньолі. Я залишаюся з сьогоденням». Нападник виявив дві практики, які допомогли йому вдосконалюватися як професіонал. «Бокс дає вам різні речі, ніж дає вам медитація. З боксом у мене є таке звільнення, щоб я міг відпустити напругу, яку ви можете мати з дня на день, і медитація повністю заспокоює вас, а також служить для призупинення стресу, який ми всі маємо в голові». НАЧАЛЬНИК мм/е