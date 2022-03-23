COVID-19: Нуево-Леон обговорює усунення обов'язкового використання покриттів для обличчя для будь-якого простору

CIUDAD DE MÉXICO, 19NOVIEMBRE2020.- Las bajas temperaturas continúan en la capital del país por lo que las alcaldías de: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco mantienen activa la alerta amarilla. Por tal motivo, el gobierno capitalino exhorta a los habitantes a vacunarse contra la influenza, consumir abundantes líquidos y evitar los cambios bruscos de temperatura, esto dentro del contexto de pandemia por covid-19. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Губернатор Нуево-ЛеонаСемюель Гарсія Сепульведаоголосив, що його адміністрація розглядає можливість оголосити необов'язковим використання масок у будь-якому просторі(відкрито чи закрито).

З огляду на падіння випадків COVID-19, 13 березня набуло чинності викорінення обов'язкового використання масок для зовнішніх вольєрів - оголошено 10 березня президентом emecista -, що робить суб'єкт господарювання першим у Мексиканській Республіці , який виконав цей мандат.

Таким чином, трохи більше ніж через тиждень губернатор повідомив, що доручив Державному міністерству охорони здоров'я запропонувати Комітету продовжити захід на інші простори, «в силу дуже позитивних результатів», записаних.

«Сьогодні я прошу доктора Алми (...) запропонувати комітету, що ще ми можемо йти вперед; що ще ми можемо покрити; які простори чи місця ми можемо розширити», - сказала вона на прес-конференції 22 березня.

Самуель Гарсія. Фото: @samuel_garcias

Семюель Гарсія уточнив, що пропозиція буде подана на аналіз комітету охорони здоров'я та іншого з експертів, вердикт яких, після схвалення, буде тим, хто буде виступати за аналіз його застосування в уряді: «Це не залежить від Самуїла», - підкреслив він.

Вперше за всю пандемію, 21 березня, 32 держави Мексиканської Республіки увійшли на епідеміологічний зелений світлофор (низький ризик )COVID-19, який діятиме до наступного 03 квітня.

Це підтвердило б кінець «четвертої хвилі» інфекцій, зафіксованих на початку 2022 року, і характеризується переважанням варіанту Ómicron. Отже, кілька суб'єктів визначили повне повернення до діяльності, а також необов'язкове використання покриттів для обличчя, як це було у Нуево-Леоні та Кінтана-Роо.

(Фото: Куартоскуро)

Другою організацією, яка усунула обов'язкове використання масок на відкритих просторах, була Кінтана Роо: «Я знаю, що ти поділяєш зі мною задоволення від досягнення цього етапу, і ми стикаємося з новим сценарієм, який довгий час здався далеким», - сказав губернатор Карлос Хоакін Гонсалес.

Він пояснив, що використовувати його не буде обов'язковим під час занять на відкритих просторах (наприклад, на пляжі чи на вулиці), але не на борту громадського транспорту або в закритих місцях, таких як офіси, супермаркети, банки та в місцях з натовпом, таких як тіангі та ринки.

Незважаючи на це, губернатор уточнив, що указ є тимчасовим , і його дійсність буде залежати від прогресу та поведінки COVID-19 у найближчі тижні, з особливою увагою до Великоднього сезону.

Згідно з останнім звітом Міністерства охорони здоров'я (SSA), за останні 24 години Мексика зафіксувала 15 нових смертей та 671 інфекцію від коронавірусу, збільшивши сукупний показник до 5 635 500 позитивних випадків та 322 107 смертей.

22 березня Уго Лопес-Гателл, заступник секретаря охорони здоров'я, повідомив, що Мексика вже мала «сім тижнів поспіль зменшення епідемії»і сказав, що «це вже дуже стійка тенденція» і, безумовно, досягне «мінімального рівня цієї епідемії», після четвертої хвилі інфекцій.

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