COVID-19 у Мексиці: жінки мали більший економічний та трудовий вплив, ніж чоловіки

16/09/2020 Latinoamérica.- La Cepal propone un ingreso de emergencia para 14 millones de mujeres latinoamericanas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas ha propuesto la creación de un ingreso básico de emergencia para las 14 millones de mujeres que perdieron su empleo en 2020 a causa de la pandemia. POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL CARLOS TISCHLER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

У Мексиці вплив пандемії COVID-19 не був однаковим на жінок та чоловіків.

Для того, щоб ці відмінності були видимими, Національний інститут статистики та географії (Інегі) провів гендерно-перспективне дослідження своїх різних інформаційних програм, підкресливши, як пандемія вплинула на жінок та чоловіків у 5 конкретних сферах : професія та зайнятість, дохід і витрати, робота неоплачувана і освіта, охорона здоров'я, а також безпека і насильство.

Інегі підкреслив, що пандемія призвела до зниження економічної діяльності, спричинивши як у жінок, так і у чоловіків зниження ринку праці, втрату зайнятості та падіння економічного доходу.

Фото: EFE/EPA/МАРТІН ДІВІСЕК/ Архів

Однак відновлення відбулося диференційовано, що може бути пов'язано з різними факторами; наприклад, призупинення діяльності вплинули сектори, в яких більше залучаються жінки і відновлення яких відбувається повільніше, наприклад, сектор послуг.

Національний інститут статистики та географії пояснив, що участь жінок у віці від 15 років на ринку праці вплинула призупинення несуттєвої діяльності.

«Хоча, оскільки до пандемії вже була помітна різниця у участі жінок та чоловіків, як безпосередній наслідок цього надзвичайних ситуацій зі здоров'ям, у неекономічно активному населенні (PNEA) спостерігалося збільшення на 2,7 мільйона жінок, тобто які не здійснювали економічну діяльність і не шукав роботи, з яких 2,4 млн надійшло від економічно активного населення (EAP), які були або працевлаштовані, або безробітні (в пошуках зайнятості)», - сказав він.

Вона уточнила, що хоча жінки в рамках ПНЕА знижуються з поступовим відкриттям економіки, рівень до надзвичайної ситуації зі здоров'ям ще не відновився.

Він підкреслив, що в четвертому кварталі 2021 року (жовтень-грудень) кількість жінок у неекономічно активному населенні становила 28 738 387 осіб. Хоча серед економічно активного населення було 23 мільйони 206 тисяч 103 жінки; тобто є більше жінок, які не мають роботи, ніж тих, хто робить.

Фото: EFE/Родріго Сура/Архів

Що стосується штатів країни, де найбільше робочих місць було втрачено для жінок на початку пандемії, є: Табаско, Нижня Каліфорнія Сур, Сонора та Мехіко.

Удослідженні підкреслюється, що скорочення економічної діяльностічерез кризу, спричинену пандемією COVID-19, в основному вплинуло на неформальних працівників, оскільки вони майже негайно втрачають життєдіяльність та виходять з ринку праці.

До пандемії в першому кварталі 2020 року показник неформальності праці 1 (TIL 1) для жінок становив 56,7%, навпаки, чоловіки становили 55,3%. До кінця другого кварталу 2020 року TIL продемонстрував зниження на 7,1 процентного пункту, що становить 3,5 мільйона жінок.

Поступовевідновлення діяльності дозволило відновити втрачені робочі місця. Однак рівень безробіття для жінок продовжує залишатися на вищому рівні, ніж спостерігалося до надзвичайної ситуації зі здоров'ям, спричиненою вірусом CoV-2 ГРВІ.

У четвертому кварталі 2021 року 4 з кожних 100 економічно активних жінок були безробітними, що означає майже на 108 тисяч жінок у цьому стані більше, ніж на рівні допандемії.

Щодо впливу на дохід від зайнятості зайнятих жінок, Інегі підкреслив, що заходи блокування становлять серйозний удар по економіці домогосподарства в Мексиці. Зокрема, на доходи жінок постраждали протягом квітня по липень 2020 року через зменшення економічної діяльності.

До пандемії в першому кварталі 2020 року показник неформальності праці 1 (TIL 1) для жінок становив 56,7%, навпаки, чоловіки становили 55,3%. (Графіка: Інегі)

Інегі підкреслив, що у квітні 2020 року п'ять з 10 зайнятих жінок зменшили дохід від зайнятості; тоді як до липня 2020 року 4 з 10 жінок продовжували знижувати свої доходи.

У першому кварталі 2020 року і жінки, і чоловіки збільшили свій дохід порівняно з 2018 роком. Однак зниження економічної активності внаслідок пандемії призвело до зниження їх середньомісячного доходу за 2020 рік.

У 2020 році жінки мали середній дохід нижчий за чоловіків на 2500 песо на місяць. За перший квартал 2020 року щомісячний дохід жінок становив в середньому 5 021 песо. До кінця того ж року середньомісячний показник становив вже 4883 песо.

На відміну від цього, у першому кварталі 2020 року чоловіки мали середньомісячний дохід 8 317 песо, тоді як наприкінці року їх середньомісячний дохід становив 7 432 песо.

Інегі підкреслив, що протягом 2020 року та порівняно з 2018 роком щомісячні грошові доходи жінок зменшувалися для тих, хто має рівень середньої школи і вище. Наприклад, жінка з повною або неповною аспірантурою заробила в 2018 році в середньому 22 289 песо на місяць, але до 2020 року її середньомісячний дохід знизився до 18 924 песо.

На відміну від цього, жінки, які мали повну або неповну середню освіту, мали середньомісячний дохід 3 417 песо у 2018 році, але до 2020 року їх дохід трохи зріс до 3 587 песо на місяць.

Фото: КЛАУДІО КРУС /AFP/АРХІВ

ув'язненнятакож призвело до збільшення роботи, проведеної всередині будинків, традиційно жінками, тоді як спостерігалося зменшення діяльності, яка вимагає трансферів поза домом.

Інегі підкреслив, що в 2020 році економічна вартість неоплачуваної роботи в домогосподарствах становила 6,4 мільярда песо, що еквівалентно 27,6% ВВП країни. З цієї суми жінки внесли в 2,7 рази більшу економічну цінність, ніж чоловіки за свою домашню роботу та діяльність по догляду за будинком. Тобто за кожну вагу, яку внесли чоловіки в 2020 році, жінки внесли 3.

На відміну від цього, у 2019 році економічна вартість неоплачуваної роботи в домогосподарствах становила 5,6 трлн песо і становила 22,9% ВВП.

Уперіод з 2019 по 2020 роки діяльність, яка показала найбільше зростання , були турбота та підтримка, забезпечення їжею, прибиранням та обслуговуванням будинку.

Порівнюючи економічну цінність роботи, виконаної жінками між 2019 та 2020 роками, можна побачити, що під час пандемії такі заходи, як: догляд та підтримка, забезпечення продуктами харчування, прибирання та утримання житла зростала більше.

Фото: КЛАУДІО КРУС /AFP/АРХІВ

Щостосується участі чоловіків, ці заходи також зросли, однак, незважаючи на цю зміну,домашні та доглядають заходи продовжують падати головним чином на жінок, наприклад, для кожного чоловіка з вагою, сприяли у 2020 році у забезпеченні їжею, жінки внесли 5 років.

Протягом 2020 року спостерігалося збільшення середніх тижневих годин, відпрацьованих на домашній роботі та догляду; у жінок активність, яка показала найбільше зростання, полягала в наданні допомоги іншим домогосподарствам з подальшим забезпеченням продуктами харчування, а також прибиранням та обслуговуванням житла.

На відміну від цього, спостерігалося зменшення діяльності, яка вимагає транспортування поза домом, таких як покупки та адміністрація, час, витрачений на волонтерську роботу та заходи з догляду, такі як відведення члена домогосподарства до школи, медичний прийом чи інша діяльність.

Порівнюючигодини, які жінки та чоловіки присвячують певній діяльності, ми можемо побачитинерівності, які тривають сьогодні і які не були вирішені під час пандемії, наприклад: у 2020 році жінки працювали в середньому тиждень 13,9 годин (13,7 у 2019 році) для забезпечення їжею, а чоловіки 4,3 години (4,2 години у 2019 році).

Фото: EFE/Уліс Руїс Басурто/Архів

У 2020 році економічна цінність неоплачуваної роботи одружених або об'єднаних жінок була більш ніж удвічі більше, ніж у самотніх жінок і втричі більше, ніж у одружених чи об'єднаних чоловіків. Перебуваючи в домогосподарствах з дітьми до 6 років, жінки виконують в 3 рази більше неоплачуваної роботи, ніж чоловіки; ця частка зберігалася між 2019 і 2020 роками.

ув'язнення через пандемію також призвело до збільшення домашнього насильства.

У період з січня по вересень 2020 року 9,2% жінок віком від 18 років повідомили про те, що зазнавали насильства в сімейному середовищі. Однак у той же період 2021 року, коли заходи ув'язнення були послаблені та відновлено господарську діяльність, цей відсоток зменшився на 2 процентні пункти, до 7,2%.

З жінок віком від 18 років і старше, які зазнали насильства в сімейному середовищі, головним винним, як повідомлялося, були особи без спорідненості, а потім чоловік/романтичний партнер та інший член сім'ї.

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