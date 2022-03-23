Колумбія отримала 2,3 мільйона вакцин Pfizer, пожертвуваних німецьким урядом

Партія імунізаторів, спрямованих на боротьбу з covid-19, отримала Колумбію на чолі з віце-президентом та канцлером Мартою Лучією Раміресвід уряду Німеччини.

У супроводі міністра охорони здоров'я Фернандо Руїсата посла Німеччини в Колумбії Пітера Птассекавіце-президент провів офіційну подію в Командуванні повітряного військового транспорту CATAM, в якій вона підкреслила співпрацю уряду Німеччини з урядом Колумбії в цій галузі здоров'я.

Згідно з офіційним звітом, наданим МЗС, ця пожертва є результатом міжнародних візитів чиновника в листопаді минулого року, де вона мала можливість зустрітися з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмайеромта міністром закордонних справ Німеччини Хейко Маасом.

Віце-президент підкреслив силу двосторонніх відносин з європейською країною: «Співпраця Німеччини з Колумбією є державною політикою між двома країнами, які були об'єднані протягом багатьох років», - додала Марта Люсія Рамірес. Зі свого боку, посол Німеччини в Колумбії Пітер Птасекзаявив, що до закінчення пандемії коронавірусу в світі пройти довгий шлях, тому «серед друзів ми повинні допомогти, коли настав час».

Іммунізери, призначені для Національного плану вакцинації, зміцнять схеми в муніципалітетах країни.

MinSaludопублікував рекомендації щодо співіснування на відкритих просторах без масок

Медсестра ставить вакцину від виробника Pfizer-BioNTech проти Covid-19 під час дня вакцинації медичного персоналу, на площі де лос-Артезанос, в Боготі (Колумбія). EFE/ Карлос Ортега/Архів

Після того, як Міністерство охорони здоров'я встановило , що муніципалітети з більш ніж 70% населення, вакцинованими проти covid-19, можуть підняти міру носіння масок на відкритих просторах, портфель видав три рекомендації при впровадженні цього посібника.

Як перша рекомендація заступник міністра охорони здоров'я та доставки послуг Герман Ескобар нагадав всім колумбійцям, що «завдяки гнучкості у використанні масок на відкритих просторах ми повинні пам'ятати, що вірус SARS-CoV-2 ще не пішов».

Беручи це до уваги, Ескобар підкреслив, що, перш за все, громадяни повинні знати про самообслуговування, тому, якщо у них немає повного графіка вакцинації, він рекомендував продовжувати використовувати тапобаки на відкритих просторах.

У зв'язку з цим, і як другий крок, чиновник попросив колумбійців завершити графіки імунізації проти захворювання, відправившись до всіх доступних пунктів вакцинації в країні, щоб отримати свої бустерні дози.

«Вакцини є найефективнішим заходом для запобігання смерті та серйозних захворювань від covid-19», - підкреслив заступник міністра охорони здоров'я.

Нарешті, Ескобар зазначив, що кожен, хто має будь-які супутні захворювання або знаходиться в літньому населенні, може носити маску в громадських місцях, якщо вони віддають перевагу. «Якщо вакцинація посилена, цей ризик істотно зменшується».

Осьтак прогресує пандемія covid-19 в Колумбії

Архівна фотографія, на якій жінка була зареєстрована під час вакцинації проти Covid-19, у Боготі (Колумбія). EF/Маурісіо Дуенас

Станом на 7 березня в Колумбії було зареєстровано 29 смертей через covid-19, таким чином, країна накопичила 139 120 смертей через хворобу під час пандемії.

Що стосується кількості випадків, у звіті зазначено, що в цю ж дату в країні було зареєстровано 952 нові інфекції, таким чином, додавши загалом 6 072 656 випадків, з яких 9 725 були активними.

У звіті також було виявлено, що станом на 7 березня регіонами країни з найбільшою кількістю випадків були Богота, з 1 760,776; Антіокія, з 916 922 та Вальє-дель-Каука, з 539,451. Щостосується кількості людей, які одужали, Міністерство охорони здоров'я зазначило, що на сьогоднішній день загалом було 5 901 731 чоловік, які подолали хворобу.

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