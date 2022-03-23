Coldplay переносить домініканську аудиторію до стратосфери

Марія Монтеселош Санто-Домінго, 23 бер Британська група Coldplay взяла домініканську аудиторію до стратосфери концертом, який вони дали цього вівторка в Санто-Домінго в рамках їх туру «Музика сфер», шоу, яке пропонує набагато більше, ніж музика. Барвиста постановка, з проекціями, лазерними вогнями, піротехнікою, спалахами та конфетті забезпечила глядачам нескінченні стимули паралельно виступу Кріса Мартіна та його власного, який стартував концерт з темою, яка дає назву цього туру, повний повідомлень на користь турботи про навколишнє середовище. Олімпійський стадіон у столиці Домінікани був невеликим всесвітом, повним зірок, запропонованим світлодіодними браслетами, які носили присутні, і це змінило свій тон на ритм хітів різних епох групи, таких як «Viva la vida», «Вища сила», «Жовтий» або «Годинник». Мартін потів сорочку, так само віддану публіці, як і публіка йому. Якщо вокаліст попросив глядачів підняти руки, підняти їх, якщо вони попросили стрибнути, то стрибали, і якщо попросили відмовитися від мобільних телефонів хоча б на одну пісню, глядачі, слухняні, тримали їх. Він також прагнув звернутися до конкурсу іспанською мовою, поки група не покинула сцену, в цей момент аудиторія, скандуючи найбільш зіграних ох, ох, о, в історії («Viva la vida»), змусила групу знову з'явитися, щоб порадувати шанувальників кількома корами, але не в очікуваному місці. Чекаючи головної сцени та супутникової структури, пов'язаної з нею подіумом, де Мартін подорожував більше, ніж модель на Тижні моди, учасникам знадобилося деякий час, щоб зрозуміти, що лідер групи опинився в іншому несподіваному місці. У третій структурі невеликих вимірів і запитавши (цього разу англійською мовою), щоб глядачі відправили свою енергію у світ, який переживає важкий час, він здивував глядачів деякими віршами пісні Хуана Луїса Герра «Bachata rosa», яку він виконав у супроводі лише акустичної гітари. Пісня «Biutyful», зіграна як дует з лялькою, поклала край (цього разу це робить) приблизно до двох годин позитивної енергії та деяких марсіанських моментів, у тому, що було першим спектаклем Coldplay в Домініканській Республіці. Це був також їх перший концерт «вуглецево-нейтрального» на Карибському басейні, оскільки група вимагала від організаторів переробити відходи пластмас, картону чи інших матеріалів, що утворюються під час їх виступу. Насправді група робить все можливе, щоб мінімізувати забруднюючі викиди під час цього туру, який розпочався 18 березня в Коста-Ріці, і який доставить його до Мексики, США, Німеччини, Польщі, Франції, Бельгії, Шотландії, Англії та Бразилії. ммв/лмл (фото)