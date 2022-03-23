Кіно і війна в часі в Одесі

Одеса була важливим морським портом для греків і служила військовим загоном Турецької імперії. З моменту включення до складу Російської імперії наприкінці XVIII століття вона була наповнена європейським населенням — італійцями, греками, французькими, іспанськими, а також українськими та російськими козаками — а також стала однією з найбільш благополучних єврейських громад.

У своєму планованому містобудівному забудови в шаховому порядку, за словами троянди вітрів, інженер голландського походження Франц де Волан зіграв дуже важливу роль. Він виконував вказівки італійсько-іспанського солдата на службі ВМФ Росії Хосе де Рібаса, який вважається засновником міста.

Ще одним з перших його губернаторів, в даному випадку французів, був герцог Рішельє, далекий родич відомого кардинала, який після правлячої Одеси стане прем'єр-міністром у Франції відновлення Бурбона після остаточного заслання Наполеона. Рішельє також був одним з таких авантюристів на службі Її Імператорської Високості, Царини всієї Русі. Одягнений в римський халат за неокласичною модою, він фігурує на початку ефектної Потьомкінської сходи.

Статуя Жозе де Рібаса в Одесі з планами та знаряддями будівельника. Юрій Постоловський//Wikimedia Commons, CC BY-SA

Одеса зазнала боїв Першої світової війни, і ненадовго була захоплена молодою Українською Народною Республікою. Радянська влада захопила Одесу в 1920 році, але вони не змогли запобігти тому, що, як це було в Америці Аль-Капоне, єврейські мафії продовжували контролювати місто.

В «Казки Одеси»Ісаак Бабель, один з найцікавіших радянських єврейських письменників, народжених в Одесі, дуже добре зображує цю атмосферу щасливих і ризикованих двадцятих років цього чорноморського Чикаго. Фільм Беня Крік (1926) натхненний однією з його новел. Бабель був другом Ейзенштейна, і це могло сильно вплинути на те, що найвідоміші режисери радянської пропаганди обрали місто для зйомки деяких важливих фільмів, таких як « Людина з камерою » ( Dziga Vértov) або кілька самого Ейзенштейна, що зробило Одесу меккою радянського кіно.

Одеса, місто кіно

З нагоди зйомок документального фільму про його засновника Хосе де Рібасая провів кілька місяців в українському місті.

Я також зміг відвідати найважливіший кінофестиваль України, який прагнувпривернути увагу продюсерів та інвесторів для відновлення кіностудій та нагадати світові про важливість цього міста в історії кіно.

Тому що саме тут, в цьому космополітичному місті, винахідник Йосип Тимченко створив перший пристрій для перегляду рухомих зображень, за два роки до того, як це зробили брати Люм'єр .

Йосип Тимченко. Вікісховище

Перша кіностудія Російської імперії була побудована в Одесі на початку ХХ століття, а в 1930-х роках вважалася «Українським Голлівудом». Насправді багато засновників великих американських голлівудських студій були євреями з Одеси.

У різних міських районах Одеси також знімалися одні з найвідоміших німих фільмів радянського кіно, і саме в його кіностудіях, найбільшій у всьому Радянському Союзі, почав свою кар'єру великий режисер Олександр Довженко .

Але фільмом, який приніс Одесу всесвітню популярність, був, безсумнівно, броненосець ЕйзенштейнаПотьомкін (1925), зі знаменитою сходовою сценою.

Одеськісходи

БроненосецьПотьомкін натхненний подією, яка відбулася за двадцять років до зйомок, заколот моряків того російського броненосця в 1905 році. Але репресії мутінерів відбувалися не на сходах, а в гавані.

Нас зараз не так цікавить історія заколоту, скільки те, що кіно перетворило цей перехідний простір, який постійно змінюється, як і саме місто Одеса, в емблематичне місце.

Так звані «Потьомкінські сходи» раніше називалися Рішельє, дель бульвар або просто «парадними сходами», і покривали схил до порту більш ніж сотнею величезними пісковиковими сходами.

Динамічна збірка, яку там робив Ейзенштейн, запам'ятовується, коли армія царя спускається в компактний блок і стріляє на розсуд на масу мирних жителів, які хаотично тікають і скочуються вниз по сходинках. Біла уніформа козаків виділяється на тлі темних тонів їх жертв, серед яких наша увага - мати, яка, вмираючи, дозволяє колясці своєї дитини котитися вниз, яка після декількох стрибків кидається в хаос.

Пізніше цю сцену вшанували в кіно до виснаження ( Недоторканні, Хрещений батькоабо La Caja de Música- лише кілька прикладів).

У деяких кадрах Броненосця Потьомкіна можна побачити в кінці сходової клітки невелику візантійську церкву, яка згодом була зруйнована Радами, і була замінена непоказною будівлею, яка в 2009 році служила великою територією або торговим місцем.

Одесана перехресті

Я тоді подумала, і тому я написав, що зміни в Одесі настільки стрімкі (і так явно представляли зміни в Європі), що, можливо, з часом сходи перестануть називатися Потьомкінськими і перейменовуються «з Автоцентр», через лихоманку споживачеві, який був розв'язаний у тому місті, який був все більш туристичним і пишатися своїм благополуччям.

У декількох метрах над сходами, в нині званої Катерининській площі, скульптура цієї царини, «Велика», замінила з 2007 року пам'ятник героям Потьомкіна, який був перенесений в порт.

Статуя Катерини, яка об'єднала Одесу в Російську імперію, не турбувала українських демократів, переважно російськомовних. Це не означає, що вони є прихильниками Росії, а українськими громадянами, які пишаються своєю історією, а також приналежністю до демократії, яка наближається до Європи.

Потьомкінські сходи, між 1890 і 1905 роками. Бібліотека Конгресу/Wikimedia Commons

Коли в 2012 році ми презентували документальний фільм Жозе де Рібаса в Одесі, український націоналістичний уряд програв вибори на користь Партії регіонів Яноковича, і згадування про космополітичну та російську історію міста було дуже добре видно в місті.

Високопоставлений міський чиновник сказав мені з якимось цинізмом, що за останніми виборами спостерігали непрацюючі російські камери. Тобто він припустив фальсифіковані вибори. Пізніше я написав, що, можливо, статуя Путіна може в кінцевому підсумку замінити царину. Я не міг уявити, що комічна іронія тоді може бути такою трагічною сьогодні.

Сьогодні знаменита сходи, здається, знову скликає в ній криваві епізоди, такі як Ейзенштейна, але цього разу з реальною історичною основою. Ми сподіваємось, що ми зможемо продовжувати насолоджуватися такою символічною локацією, історія кіно якої також є історією недавньої Європи, а також історією країни на культурному перехресті, яка зараз знаходиться в центрі світової уваги.

*Хорхе Латорре Іск'єрдо - професор історії мистецтв (візуальна культура, кіно, фотографія), Університет Рея Хуана Карлоса.

Спочатку опубліковано в «Розмова».

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