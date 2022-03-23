Чіклайо: хлопчика жорстоко б'ють на вулиці дядько, а сусіди нічого не роблять, щоб захистити його

Дитина у віці до п'яти років отримала дикий напад того, хто є його дядьком Максимо. Інцидент, який стався на вулиці в Касеріо La Cría de Patapó в Чіклайо, був записаний на відео, яке породило низку негативних коментарів у соціальних мережах.

Спочатку міцний чоловік ляпає наймолодших. І не задоволений цим, він піднімає його і знову б'є його в спину. Хлопчик бігає так, що він до нього не дійшов і суб'єкт повертається до своїх друзів, де нібито вживає алкоголь. Вражає те, що сусіди ніколи не вимагають агресора за його вчинки.

Те, що я побачив, це те, що він вдарив його. Мені не вдалося побачити, що він кинув їй в обличчя», - сказав один із сусідів.

Представники Офісу Омбудсмена прибули до районного відділення поліції Патапо і заявили, що у винного є судимість. Маріела Каррілло, комісар Офісу омбудсмена, розповіла América TV, що вони змогли підтвердити, що «провадження ведеться, а також спілкування з прокуратурою та судом». суб'єкт попросив, щоб протоколи справи були надіслані до Сімейного суду Ламбаєке.

Сусіди вказали на те, що за фактом повністю лежить відповідальність батьків. «Малюк з червоним обличчям від ляпаса. Оскільки ми сусіди, ми просто спостерігаємо і не можемо потрапити, бо там його мати», - сказав один із свідків.

Було відомо, що мати дитини знаходиться в Лімі, а той, хто подав скаргу, - батько, який вказав, що агресор є його першим двоюрідним братом.

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Міністерство жінок та вразливих груп населення дало звіт про це. У заяві в соціальних мережах вони засудили серйозні акти насильства щодо п'ятирічного хлопчика в Чіклайо. «Наша команда підрозділу спеціального захисту (ЗНО) надає Вам турботу та захист у безпечних умовах. Ми гарантуємо повне здійснення їх прав», - стверджують вони.

Вони також закликали не бути байдужими до насильства. Захист дітей та підлітків повинен бути гарантований всіма, особливо їх сімейним середовищем.

«Якщо ви знаєте, що неповнолітній є жертвою насильства або їх добробут знаходиться в небезпеці, негайно повідомте про це безкоштовно 1810 або Line 100, доступний 24 години на день щодня», - кажуть вони.

ВИПАДКИШТУРМУ

Загалом 2 094 випадки насильства над дітьми та підлітками, а також інші форми фізичної, словесної та психологічної агресії були розглянуті багатопрофільною командою модуля жорстокого поводження з дітьми та підлітками в галузі охорони здоров'я (Mamis) лікарні Каетано Гередія, повідомляє Міністерство охорони здоров'я ( Мінса).

Директор закладу охорони здоров'я Аїда Паласіос Рамірес сказала, що забезпечити добробут неповнолітніх, які стали жертвами зловживань за допомогою емоційної та психологічної підтримки.

Паласіос пояснив, що найпоширеніші напади, розглянуті в програмі, - це сексуальне, психологічне, особисте насильство (спроба самогубства), сімейне насильство та недбале насильство (нехтування).

Існує високий відсоток насильства над дітьми у віці 0-11 років, за яким слідує насильство щодо жінок у різних його формах.

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