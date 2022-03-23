Захопити людину, яка вбила свого партнера для припинення відносин

Bogotá, 12 de enero de 2018. Maltrato a la mujer. (Colprensa)

Влада оголосила про затримання чоловіка, звинуваченого у вбивстві свого партнера, коли вона вирішила припинити стосунки. Події відбувалися в Медельїні, Антіокії.

Суддя з контролю безпеки в Медельїні наклав тюремний страховий захід проти Дейнера Хосе Дурана Лораса, який нібито відповідав за посилений феміцид свого партнера, 24-річної жінки, ідентифікованої як Кароліна Агілар Діас.

Згідно з інформацією, виданою Генеральною прокуратурою, події сталися 20 березня в будинку, розташованому в районі Вілла Ермоза в Медельїні.

Згідно з розслідуваннями, минулої неділі вранці Дейнер Хосе Дуран прибув до будинку, де Кароліна Агілар Діас перебувала в районі, згаданому вище. Там виникла б дискусія, оскільки жінка прийняла рішення припинити любовні стосунки.

Генеральна прокуратура встановила, що чоловік, про який йде мова, намалював ніж, яким кілька разів напав на Кароліну Агілар, що призвело до її смерті. Намісці події перебувала сестра жертви, яка намагалася захистити жінку, однак її зусиль було недостатньо.

Дейнер Хосе Дуран був захоплений членами Національної поліції в флаггранті. Мабуть, мешканці сектора, яким стало відомо про жорстокий напад на жінок, втрутилися до тих пір, поки влада не прибула, оскільки, за деякими даними, передбачувана фемініцида планувала втекти в компанії свого сина.

Після того, як суб'єкт був заарештований, Національна поліція поставила його в розпорядження компетентних органів для просування судового процесу.

Прокурор повідомив, що чоловік не входив до звинувачень, звинувачений прокурором з групи ранніх попереджень URI про вбивство.

Жінкабула розчленована і кинута в багажник своєї машини

Влада в Барранкабермеї продовжує розслідувати, поки громада не виходить з подиву цим жалюгідним злочином. Це 41-річна Йогана Чавес, яку знайшли розчленованим в багажнику власного автомобіля.

Знахідка відбулася 21 березня, і мерія Барранкабермея попросила компетентні органи віддати пріоритет цій справі, щоб знайти передбачуваних винних осіб.

Згідно з останнім звітом влади, це може бути випадок феміциду романтичного партнера 41-річної жінки. Хоча поки нічого не встановлено, влада стежить за лінією розслідування передбачуваного злочину пристрасті.

«Її мати заявляє, що з п'ятниці вона нічого не знала про неї і що, можливо, буде на фермі зі своїм романтичним партнером, за попередньою інформацією факти будуть пов'язані з проблемами пристрасті», - повідомив полковник Олександр Санчес, командир поліції Магдалени Medio, цитує по радіо Blu.

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