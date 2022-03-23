Байден: Руки Мадлен Олбрайт змінили хід історії

Вашингтон, 23 березня президент США Джо Байден нагадав колишню держсекретаря Мадлен Олбрайт (1997-2001), яка померла в середу в 84 роки, як «силу», руки якої «змінили хід історії». Байден зробив короткий огляд біографії Олбрайта, яка була першою жінкою, яка очолила американську дипломатію, від польоту зі своєю родиною від вимерлої Чехословаччини під час Другої світової війни до закінчення в США. Байден згадував про часи, коли він працював з нею в 90-х роках минулого століття, коли був сенатором. «Коли світ переосмислював себе після холодної війни, ми були колегами та друзями, які працювали над тим, щоб вітати новозвільнені демократії в НАТО і протистояти жахам геноциду на Балканах», - нагадав він. «Коли я думаю про Мадлен», - продовжував він, - Я завжди пам'ятаю її з палкою вірою, що «Америка - незамінна нація». За словами своєї родини, Олбрайт померла в середу від раку, в оточенні своїх близьких, у віці 84 років. Його смерть збігається з посиленням напруженості з Росією, що не спостерігається з часів холодної війни, що викликало побоювання нового світового конфлікту з приводу вторгнення Москви в Україну. Байден, яка прибула до Брюсселя в середу, наголосила у своїй записці, що Олбрайт була в дитинстві «іммігрантом, який рятується від переслідувань, біженцем, який потребує безпечного притулку», і, як і багато інших до і після, «гордим американцем» бути одним. Він підкреслив, що, одного разу в США, Олбрайт кинув виклик умовностям і зламав бар'єри «знову і знову»: «Як віддана мати трьох улюблених дочок, вона невтомно працювала над тим, щоб виховувати їх, займаючись доктором наук і починаючи свою кар'єру». Її «таланти», зазначив президент, вперше привів її до Сенату в якості члена штабу законодавця Едмунда Мускі, пройшовши через Раду національної безпеки під час терміну дії президента Джиммі Картера (1977-1981) та ООН, де вона служила послом США; до того як була призначена держсекретарем Президент Білл Клінтон (1993-2001). Байден підкреслив, що в кожній ролі зіграв Олбрайт, «він використовував свій жорстокий інтелект і гостру винахідливість для сприяння національній безпеці та миру США у всьому світі». «Сполучені Штати не мали більш відданого захисника демократії та прав людини, ніж секретар Олбрайт», - сказав президент. Байден зазначив, що, покинувши уряд, Олбрайт продовжував боротися за свої ідеї та продовжував пропагувати демократичні принципи, «життєво важливі для інтересів США у свободі, процвітанні та безпеці». «Мадлен завжди була силою добра, благодаті і порядності за свободу», - підсумував він.