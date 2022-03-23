Білоруська опозиція закликає до посилення санкцій проти президента Лукашенка

Видатний білоруський опозиційний діяч у вигнанні в середу закликав західні країни посилити санкції проти президента Олександра Лукашенка та його режиму за підтримку російського вторгнення в Україну.

Лукашенко підтримав вторгнення російських військ Володимира Путіна, дозволивши йому розпочати атаки з білоруської території.

Хоча він стикався з все більш жорсткими санкціями, оскільки він жорстоко придушив протести в Білорусі після виборів 2020 року, засуджені як шахрайські, його недоброзичливці закликають до більшого.

«Лукашенко заслуговує на набагато більший глобальний докір, ніж отримав», - написав у газеті «Нова європейська» Павло Латушко, відомий білоруський дисидент, що базується в Польщі.

«Це може бути пішак Путіна. Але він також є великим гравцем у цьому шоу жахів, і настав час Заходу усвідомити це і діяти на ньому. Обидва монстри повинні бути притягнуті до відповідальності», - додав він.

Латушко, який втік з репресій у своїй країні, написав відкритий лист світовим лідерам, закликаючи їх повторити в Білорусі санкції, які нещодавно введені проти Росії.

Він також хоче, щоб міжнародна спільнота розглядала можливість включення Лукашенка до будь-якого обвинувального висновку про воєнні злочини в Україні, зазначивши, що дисиденти також накопичують докази його жорстоких репресій у своїй країні.

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