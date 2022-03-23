Банда Куісілос зазнала величезного ДТП, яке майже виявилося фатальним

Члени банди Cuisillos зазнали драматичної автомобільної аварії на борту свого тур-автобуса, коли вони подорожували по шосе Арізона, в США, щоб подорожувати до виступу.

Музиканти отримали великий наляканий, коли їх автобус зазнав невдачі, коли посеред нізвідки транспортний засіб Cuisillos вийшов з дорожньої смуги і занесло в сторону, що може означати серйозну аварію.

Все сталося, коли шина різко прогриміла, внаслідок чого вони втратили контроль над автобусом, на який вони їхали. Саме завдяки майстерності водія автобус не перекинув через те, що їхав на значній швидкості. Про це повідомила компанія, що представляє їх AB Music в заяві:

«Це була важка робота, яку група Cuisillos проводила тиждень за тижнем і закінчувала свої виступи з великим успіхом у Каліфорнії, вони прямували до своїх наступних виступів на східному узбережжі.

Коли вони дивно отримали величезний налякати аварії посеред дороги посеред ніде на місці в штаті Арізона. Все сталося, коли шина тур-автобуса, на якому вони завжди їдуть, прогриміла, змусивши їх втратити контроль над автобусом, поки потроху автобус зупинився сам по собі, і вони збиралися обернутися.