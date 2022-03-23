Щонайменше шість неповнолітніх загинули в аварії шкільного автобуса в Колумбії

Шість неповнолітніх загинули і майже двадцять отримали поранення у вівторок після того, як шкільний автобус, що їх перевозив, впав у прірву на північному сході Колумбії, повідомляє регіональна влада.

«На жаль, я повинен підтвердити () аварію шкільного автобуса на шосе Лагуна де Ортіс-Сан-Андрес, де 6 неповнолітніх загинули, а поранено понад 15», - повідомив у Twitter Маурісіо Агілар, губернатор департаменту Сантандер, де знаходиться муніципалітет Сан-Андрес.

Учні залишили сільську школу і прямували назад до голови міста, коли транспортний засіб скотилося в прірву, додав мер Сан-Андрес Хосе Рохас, не даючи деталей про причини аварії.

«Діти покинули школу, і саме цього тижня автобус почав з маршрутів, щоб залишити їх вдома, коли сталася ця зловісна дорога», - сказав Рохас RCN Radio.

Зображення, опубліковані пресою, показують автобус в лісистій місцевості з його дахом окремо і кілька стільців знищено. Відео показує десятки людей, які прямують до скелі, куди впав автобус.

«Ми просимо (...) вертоліт від Національної армії, щоб принести кілька неповнолітніх з серйозними травмами до міста Букараманга», - сказав Каракол радіо координатор державного підрозділу управління ризиками Сантандера Сезар Гарсія.

Дорожньо-транспортні пригоди є однією з провідних причин смерті в Колумбії, понад 7200 людей вмирають протягом 2021 року в країні 50 мільйонів жителів.

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