Приїзд українських біженців підживлює етнічну напругу в Латвії та Естонії

Джуріс Каза Рига, 23 бер Прибуття в Прибалтику десятків тисяч українців, які рятуються від російського вторгнення в Україну, змушує владу керувати логістичними питаннями, а також захищати біженців від ворожнечі російських прихильників серед великого етнічного російського населення Латвії та Естонії. Таким чином, естонська, латвійська та литовська влада повинна раптово зіткнутися з проблемами, починаючи від проживання, догляду та виховання новоприбулих дітей до захисту біженців від банд торгівлі людьми та ворожнечі прихильників російської політики. Місцеві естонські та латвійські ЗМІ стурбовані тим, що розповіді про страждання новоприбулих українців (переважно жінок з дітьми) також посилять ворожість між етнічними естонцями та латвійцями та переважно російськими прихильниками президента Володимира Путіна, а також проти росіян як групи. До війни етнічні відносини були переважно мирними. Однак опитування, проведене в перший тиждень березня центром соціальних досліджень SKDS та латвійським громадським мовником, показує, що 90% громадян з латвійською мовою як рідною мовою підтримують Україну, порівняно лише з 22% російськомовних. Націоналісти в соціальних мережах скористалися цим опитуванням, щоб стверджувати, що існує «п'ята колона», що складається з значної частини латвійських етнічних росіян, багато з них нащадки росіян переїхали до тієї країни Балтії під час радянської окупації як робітники радянської промисловості або в армію. Прем'єр-міністр Латвії Крісяніс Карінс неодноразово закликав до єдності і солідарності серед усіх жителів країни і уникати вираження гніву проти росіян. Проте деякі націоналістичні політики та коментатори стверджують, що ця точка зору ігнорує необхідність протистояти та оскаржувати очевидних прихильників Путіна та російського вторгнення. Національні та місцеві органи влади повинні керувати цим потенційним зростанням напруженості, а також обробляти кількість шукачів притулку, яких ніколи не бачили з перших місяців Другої світової війни, коли поляки та деякі австрійські та німецькі євреї знайшли притулок у тодішній нейтральній Прибалтиці. У деяких районах Риги вже були інциденти з українськими прапорами та афішами підтримки, або якась агресія за носіння українського герба. Також є проблеми всередині української громади Латвії, однієї з найбільших етнічних меншин після росіян. Нещодавно посольство України оприлюднило заяву, в якій засуджували кілька місцевих українських організацій за те, що президент організації Латвійського союзу українських товариств Ірина Дукуле категорично заперечувала у заявах до ЗМІ. У вівторок президент Латвії Егілс Левітс звернувся до учнів Української школи в Ризі, яка привітала майже 130 нових учнів з числа тисяч біженців, які прибули до столиці Латвії. «Росіяни тримають низький профіль», чекаючи закінчення війни в Україні», - сказав Юрі Естам, публіцист і колишній політичний коментатор естонського телебачення, Юрій Естам, зі столиці Таллінна. Однак «Postimees» повідомляють, що українські військові біженці неохоче приїжджають в переважно російський район Східної Естонії. «Українці дещо бояться приїхати в повіт Іда-Віру. Вони не наполягають на тому, щоб приїхати сюди, тому що знають наш регіон», - сказав місцевий чиновник, процитований газетою. У Ризі коаліція між соціал-демократами, лібералами, консерваторами та націоналістами намагається уникнути критичного моменту: 9 травня вшанування пам'яті радянської «перемоги» над нацистською Німеччиною на пам'ятному місці в Ризі, що багато латиші вважають пам'ятником гнітючої радянської окупації протягом майже 50 років. Мер Риги Ліберал Мартінс Стакіс організовує фотовиставку української війни біля так званого «пам'ятника Перемоги» і запевняє, що 9 травня туди не пустять ніякі громадські збори. У попередні роки, навіть незважаючи на обмеження через пандемію, 9 травня вона залучала тисячі людей, переважно етнічних росіян, щоб покладати квіти, слухати виступи та музичні виступи. Представники Латвійського союзу росіян (ЛКС), в муніципальній опозиції в Ризі, наполягають на тому, що люди мають право класти квіти солдатам, які загинули, звільнивши Латвію від нацистської окупації. Тим часом в Литві етнічних росіян припадає близько 5% населення. НАЧАЛЬНИК jkz/egw/jgb