З четверга збройні угруповання перекривають дорогу від Кукути до Карибського узбережжя

Зчетверга минулого тижня, на дорозі, що з'єднує Норте-де-Сантандер і Карибське узбережжя, водії вантажних перевезень повинні були терпіти домагання з боку незаконних збройних формувань , які створили блокпости в цьому районі, і під загрозою вони проходять через свої трактомули, щоб періодично блокувати транспортний засіб коридор на висоті муніципалітету Сардіната.

Про перший інцидент повідомлялося в четвер минулого тижня в тому ж Міністерстві оборони, де вони вказали, що запобігли підривної дії, яка, мабуть, була здійснена НВАК (Народно-визвольна армія) в цій області.

«Армія нейтралізувала терористичну акцію в Сардинаті, які члени, мабуть, ЕПЛ, мали намір провести проти громади та військ. Область була забезпечена, і операції продовжують розвиватися», - повідомили вони через офіційний акаунт Twitter.

Через два дні через соціальні мережі деякі жителі району знову повідомили про наявність озброєних формувань, які знову перекрили дорогу вантажними транспортними засобами, перетнутими в тому ж районі Сантандера.

А у вівторок вдень непізнане збройне угрупування перетнуло трактомули на дорозі, в секторах Ла-Чакона та Ла Аваланча, в Сардинаті.

На радіостанції Caracol вони консультувалися з постраждалими водіями, які застрахували бойовиків, спалили шини і погрожували їм відмовитися від автомобілів.

На цій станції вони також поговорили з мером Сардінати Ермідесом Монкадою, де вони вказали, що блокади стають постійними в тому районі Норте де Сантандер, який вже починає впливати на сільськогосподарських виробників, щоб продавати те, що вони ростуть.

«Ми могли б сказати, що останні кілька тижнів ми були в облозі, так би мовити, тому що ці люди роблять спорадичні виступи і кілька днів тому армія виписала одну з передбачуваних підривів на місці діви,він пробивав шини самоскидів і малювала знаки, натякаючи до групи , озброєної, зараз у нас дуже велика напруга через цю ситуацію», - сказав він.





Кризаосвіти в Норте-де-Сантандер

Тим часом у чні державних шкіл повідомляють про протести в регіоні Кататумбо, які закликають більше вчителів замінити тих, хто просив їх перекази з цієї області країни на новий навчальний рік.

«Будь ласка, зверніть увагу на нас. Мивже робили належну процедуру, ми вже відправляли листи, у них нас в листі очікування, ми вже ставили опіки і нічого теж. Ми маємо право на освіту, маємо право на вчителів», - заявили деякі студенти під час протестів, які відбулися на початку цього місяця.

Міністерство освіти Норте де Сантандер підтвердило, що кількість зниклих викладачів на кафедрі становить 400, що зачіпає понад 160 000 студентів.

Є кілька причин, чому так багато викладачів не вистачає для задоволення потреб дітей цього відділу, особливо в регіоні Кататумбо, але головною з них була б безпека.

Кількаорганізованих збройних формувань працюють в Норте-де-Сантандер, нафтовому секторі, прилеглому до кордону Венесуели: дисиденти з FARC, Eln, Clan Перської затоки, ЕПЛ та інших організацій, пов'язаних з контрабандою та незаконним обігом наркотиків, які є серйозною проблемою безпеки.





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