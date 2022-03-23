Енді Поло: Жіноче міністерство закликає університет «негайно вжити заходів» проти нападника

Через свої соціальні мережі портфель опублікував повідомлення з посиланням на той факт, що «бути футболістом, спортсменом чи мати репутацію ніколи не повинно бути приводом для виправдання, терпіти та нормалізувати насильство щодо жінок».

Вони також висловили свою солідарність з Геннесісом Аларконта та її дітьми, яким вони підтвердили негайну доступність юридичних та психологічних послуг Міністерства жіночих справ «для всієї родини».

Нарешті, вони звернулися до площі вершків і закликали їх вжити відповідних заходів після виявлення більшої кількості уривків насильства за участю свого нападника. «Ми закликаємо Університетський спортивний клуб вжити негайних заходів щодо жалюгідної ситуації насильства, викритої вчора в журналістських ЗМІ, і яка безпосередньо стосується Енді Поло», - йдеться у заяві.

«Людина, яка порушує, чоловік, який зловживає, і батько, який нападають, повинні бути покарані. Батьки не повинні пропагувати насильство, не кажучи вже про своїх дочок/дітей», - продовжується повідомлення.

Енді Поло: Заява Міністерства жінок.

НОВІДОКАЗИ ПРОТИ ЕНДІ ПОЛО

Минулої ночі в програмі Magaly Medina Геннессіс Аларкон транслювала невипущені аудіозаписи, в яких перуанський футболіст чути з насильницьким ставленням у присутності своїх дітей, які починають плакати над ситуацією, в якій перебувала його мати. Один з них навіть зі сльозами запитує маму: «Будь ласка, мамо, не бий тебе».

«А ти кажеш, що це брехня? І ось як ви кажете, що любите своїх дітей? Як ви думаєте, я міг би це зробити? Там я пишу своєму другові зателефонувати 911, тому що у мене навіть не було чіпа, щоб викликати поліцію. Мене замкнули в кімнаті зі своїми дітьми», - сказав Аларкон крізь сльози.

Слід зазначити, що в аудіо, як він чує, що тікає на другий поверх зі своїми маленькими після того, як він мав бурхливий аргумент зі своїм колишнім партнером, який секундами раніше попросив дітей «піднятися наверх», щоб нібито побути наодинці з Аларконом.

«Що б я зробив, якби мої діти пішли в кімнату? Він чоловік, він більший, він сильніший. Що б сталося в той час? Що робити, якщо він мене вбиває? Або зі мною щось не так? Що я там робитиму на одинці?» ,додав він.

ЕНДІПОЛО ВЕРСІЯ

Минулої неділі Поло виступив із скаргами на сімейне насильство щодо нього. В інтерв'ю програмі D-Day колишня національна команда заявила, що те, що сказав його колишній партнер, - це брехня і що він не може сильно рухатися, оскільки отримав травму в коліні.

«Я закриваюся з поваги до своїх дітей. Я вийшов говорити за свою сім'ю, маму, яка сильно страждає. Що люди не бачать, але один теж дуже шокований», - прокоментував гравець «меренге». Що стосується ляпів і побоїв, які Аларкон стверджував, що постраждав від нього, колишній нападник Портленда Тімберса категорично заперечував таку агресію. «Це абсолютно помилково. Цього ніколи не було. Ні (я вдарив її), я не агресор».

Слід зазначити, що цей факт все ще перебуває під слідством, і що адвокат Генессіса Аларкон Майкл Фуллер, який займається своєю справою у США, пояснив, що Енді Поло зіткнеться з цим цивільним судом за звинуваченням у насильстві. Крім того, він був відсторонений від Вищої ліги футболу після того, як його справа була почута.

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