Майже половина бензину, який імпортує Мексика, контрабанда: SAT

Схоже, стратегія уряду президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора щодо підвищення пильності імпортерів палива для усунення незаконного інтернування продукту працює не так, як очікувалося.

Згідно зі звітом, опублікованим у вівторок Службою податкової адміністрації (SAT), щонайменше47% бензину, імпортованогов країну минулого року,було контрабандою. Нелегальний імпорт бензинів, дизельних і газових конденсатів за останні роки досяг нового рекорду.

Контролюючий орган оцінює в 102 млн барелів контрабанду палив та інших нафтопродуктів протягом минулого року, збільшившись на 122% порівняно з 2018 роком, коли звітний показник становив 45,8 млн барелів.

Федеральний уряд поставив себе як одну зі своїх головних цілей зменшити нелегальний імпорт палива, що відбувається під механікою розміщення продукту в країну під іншими тарифними рубриками і таким чином уникаючи сплати податків , які закріплені на бензині та інших продуктах типу. Ті, хто незаконно імпортує паливо, часто декларують їх «мастильними матеріалами», що дозволяє уникнути сплати податку на акцизний прибуток (IEPS).

«З 2020 року спостерігається зростання імпорту мастильних матеріалів, без підтримки в економічній діяльності. Ці продукти не підлягають оплаті IEPS, тому вони використовуються як засіб ухилення для введення вуглеводнів через земельні митниці», - йдеться в документі SAT.

З початку 2021 року Міністерство енергетики, Комісія з регулювання енергетики (CRE) та SAT ініціювали процес періодичних перевірок на терміналах зберігання, імпорту, передачі та інших пунктів логістичного ланцюга для нагляду за процедурами госпіталізації бензину в пошуках порушення, пов'язані з незаконним ввезенням палива.

Він також посилив правила зовнішньої торгівлі, включаючи ліквідацію деяких пунктів імпорту бензину.

SAT каже, що в результаті незаконного імпорту палива дохід від IEPS знизився на 58,078 мільйонів песо в 2021 році порівняно з роком раніше.

У звіті повідомляється, що незаконне введення палива змінилося і тепер відбувається переважно по суші, через труби і автоцистерни. Цебуло після зміни командування на морських звичаях і що містило інтернування через морські звичаї.









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