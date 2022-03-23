Алехандро Енсінас отримав файл з Лондона про людей, зниклих без вісті під час Брудної війни

Заступник секретаря з прав людини, населення та міграції Алехандро Енсінас Родрігес опублікував у своїх соціальних мережах, що 22 березня він отримав файл у Лондоні повідомлень про зниклих без вісті за період, відомий як Брудна війна .

Цей період відбувся в Мексиці протягом середини 1960-х до 1980-х років, коли мексиканський уряд на чолі з Інституційною революційною партією ( PRI ) через Федеральне управління безпеки (ДФС) здійснив зникнення сотень людей, пов'язаних з різними соціальними рухів.

Уряд в ті роки підтримував суворі репресії проти будь-якої групи, яка була проти порядку, встановленого урядом PRI. Військовірепресії, шпигунство,викрадення людей і катування, а такожпозасудові стратибули тактикою, використовуваною владою для придушення протестувальників.

Оскільки президент Андрес Мануель Лопес Обрадор пообіцяв прояснити це питання в рамках Четвертої трансформації, Комісія істини була складена шляхом підписання указу 2 жовтня 2021 року, який прагне забезпечити впевненість у зникнення, спричинених державою. Мексиканськийз 60-х по 90-ті роки.

У лютому 2019 року президент Андрес Мануель Лопес Обрадор наказав всім мексиканським урядовим відомствам передати AGN всі видатні історичні файли про порушення прав людини, політичні переслідування та корупцію (Фото: AP/Marco Ugarte)

Ця Комісія складалася з експертів, обраних Алехандро Енсінасом, які переглянуть архіви установ, пов'язаних з репресіями, щоб знайти файли, пов'язані з порушеннями прав людини.

Вдень 22 березня вона поділилася тим, що виконавчий директор Amnesty InternationalЕдіт Оліварес доставила свій файл у Лондоні: «На прохання @Busqueda_MX документації, яка захищає та збирає повідомлення про насильницьке зникнення під час брудних воєн в Латинській Америці. Сьогодні виконавчий директор Едіт Оліварес з @AmnistiaOnline передає свій архів у Лондоні».

«Я дякую @AIMexico за надання цієї документації, яка, безсумнівно, стане великим внеском у роботу так званої Комісії брудної війни», - підсумував заступник секретаря.

Однак випуск і отримання документів, що стосуються Брудної війни, пройшли вкрай повільно. У 2019 році президент також видав указ, що змушує агентства включати свої файли до Загального архіву нації (AGN), що обговорюють політичні та соціальні репресії, але лише CNI випустив один документ : вбивство Еммануеля Буендії.

Зі свого боку, у жовтні 2021 року міністр закордонних справ Марсело Ебрард, глава Міністерства закордонних справ (SRE), звернувся до Центрального розвідувального управління (ЦРУ) масово розсекретити низку документів, що стосуються цього предмета.

Мігель Назар Гаро був директором ДФС у роки 1978 та 1982 років і продовжив так звану Брудну війну (Фото: Спеціальний)

Комісія «являє собою як спеціальну робочу групу для здійснення функцій розслідування, моніторингу, моніторингу, пропонування та видачі звітів, пов'язаних з актами серйозних порушень прав людини в період політичного насильства з 1965 по 1990 роки».

Членами Комісії є: Абель Баррера Ернандес, правозахисник та антрополог за професією; Євгенія Альєр Монтаньо, дослідниця Інституту соціальних досліджень UNAM; Карлос Перес Рікар, професор досліджень CIDE; Девід де Хесус Фернандес Давалос, активіст, колишній ректор Університету Ібероамерікана та журналіст; та Алейда Гарсія Агірре, історик-експерт з теми тортур у Мексиці.

Він також буде складатися з глави Міністерства внутрішніх справМарті Батреса через підсекретаря, відповідального заЕнсінас; секретар SRE Марсело Ебрар; глава Міністерства фінансів та державного кредиту (SHCP ) Рогеліо Рамірес де ла О, а також ті, в звинувачення Виконавчого комітету з догляду за жертвами (CEAV) та Національної комісії з розшуку осіб (CNB).

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: