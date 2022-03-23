Агірре поїде до Іспанії в середу, щоб представити Майорку

Мехіко, 22 березня Хав'єр Агірре поїде до Іспанії цієї середи, щоб бути представлений в найближчі дні в якості нового тренера Майорки, повідомив у вівторок телеканал TUDN, один з найважливіших у Мексиці. 63-річний мексиканський тренер стане заміною іспанця Луїса Гарсія Плаза, якого звільнили за відправку верміліонів на 18-е місце в кваліфікації в сезоні LaLiga 2021/2022 в зоні вильоту. Агірре, колишній стратег «Атлетіко Мадрид», повинен використовувати свою здатність керувати роздягальнями та запобігти поверненню Майорки лише через рік після їх просування до другого дивізіону Іберійського. Майорка має шість поразок поспіль проти Бетіса, Валенсії, «Реала Сосьєдада да», «Сельти де Віго», «Реала» та «Еспаньола», і не виграли матч з 15 лютого, коли вони перемогли Атлетік Більбао 3-2. Крім того, острівна команда - друга команда в ЛаЛізі з найбільшою кількістю голів, дозволених з 49, позаду лише останнього фінішера Леванте, у якого 58. Хав'єр Агірре був звільнений 26 лютого на посаді тренера мексиканського Раядоса де Монтеррея, який він дав їм титул Ліги чемпіонів Конкакаф минулого року. Однак «Васко» не вдалося досягти фіналу Клубного чемпіонату світу, що відбувся на початку лютого, в якому він поставив п'яте місце і не зміг виграти трофей ліги в трьох турнірах під командуванням Монтеррея, найціннішого загону в Мексиці. На Майорці Агірре очолить групу, в якій виділяються такі імена, як іспанський воротар Рейна та японський вінгер Takefusa Kubo.