Аграрний університет Ла Моліна вступний іспит: дата, вхідні ворота, вакансії та все, що потрібно знати

Цієї неділі, 27 березня, Національний аграрний університет Ла-Моліна відкриє свої двері для всієї студентської спільноти, яка буде подавати заявку на вступний іспит2022-я. З огляду на це, будинок досліджень передбачив певні параметри, яких повинні дотримуватися молоді люди, збираючись здавати тест.

Перше, що потрібно знати, це те, що університет надає своїм абітурієнтам 490 вакансій на загальну суму 12 кар'єри.

Під'їзнідвері:

У вузі пояснили, що для кращого контролю абітурієнтів вхідні ворота будуть номер три.

Вищезгаданий Будинок досліджень раніше погоджувався з Міністерством охорони здоров'я (Мінса), Міністерством освіти (Мінеду), муніципалітетом Ліми, муніципалітетом Ла-Моліна, Генеральною прокуратурою, Національною поліцією Перу (PNP), Національним реєстром ідентифікації та цивільного стану Статус (Reniec), сереназго, серед іншого, для забезпечення заходів безпеки в процесі допуску.

Безпечнийпроцес прийому

Так само Національний аграрний університет Ла Моліна повідомив, що у нього буде прокурор із запобігання злочинності, з метою обережності належних дій проти можливих протиправних дій, а також персонал PNP підтримуватиме громадський порядок та безпеку на вулицях, що оточують об'єкти Аграрії.

кар'єрадля застосування

UNALM пропонує 12 професійних кар'єр для широкої спільноти: агрономія, біологія, екологічна інженерія, метеорологічна інженерія та управління кліматичними ризиками, інженерія харчової промисловості, лісове господарство, економіка, комп'ютерна статистика, інженерія управління бізнесом, сільськогосподарська інженерія, рибальство і тваринництво.

Способивступу до університету Ла Аграрія

Звичайнийконкурс

Доступний для всіх абітурієнтів, які закінчили середню освіту, будь то в Перу чи за кордоном. Для обох випадків необхідно пред'явити оригінал сертифіката середньої школи. Якщо він надходить з-за кордону, документ повинен бути підтвердженим Міністерством освіти Перу. Після цієї процедури приймається вступний іспит , щоб прагнути вийти на вакансію.

Доуніверситетськийцентр ЮНАЛМ

Центр довузівської підготовки пропонує людям можливість вступити до ЮНАЛМ безпосередньо без складання вступного іспиту. Важливо відвідувати всі класи курсу та проходити постійні оцінки, досягаючи місця у верхній третині середніх.

Для того щоб вступити в центр, абітурієнти повинні надати атестат про середню освіту, атестовані оцінки (з 1 по 5 курс) і посвідчення особи. Відповідно до правил UNALM , до цієї модальності дозволяється застосовувати лише один раз.

Порадидля претендентів

Вступні іспити можуть бути здані лише в одну дату, встановлену Радою університету. Немає можливості нової дати для відставників, тому плануйте свій графік дуже добре.

Намагайтеся прибути до двох годин до іспиту, щоб не витрачати час на пошук, реєстрацію та пошук вашого салону. Багато разів заявники прибувають з 5:30 ранку.

Ви не можете увійти в клас з мобільними телефонами або іншими електронними пристроями. У разі його виявлення штраф включає в себе видалення доказів.

Перегляньте Посібник заявника, щоб ви знали про всі правила, яких слід дотримуватися під час вступу.

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