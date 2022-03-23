Після підтримки перерахунку президент Іван Дуке каже, що розумно цього не робити

Сумніви різних партій щодо результатів виборів розглядалися через Національну комісію з гарантій, в якій реєстратор Олександр Вега нарешті відмовився від подання запиту на підрахунок голосів. ХочаІван Дуке схвалив це, і його партія Centro Democrático залишалася твердою у перерахуванні голосів Сенату; після рішення президент назвав результати «розумними».

«Вчора у нас було шоу мудрості, де кожен особисто, в рамках інституційних рамок, зміг представити свою точку зору, і було піддано консенсус, що він може завершитися, дозволивши розглядати виклик, що відповідає законом, і процесам відомчий контроль, а потім, звичайно, остаточний огляд Національної виборчої ради. Всеце повідомлення про те, що це інституційна основа, де це має бути оброблено та вирішено», - сказав президент в інтерв'ю ЗМІ Ойе Калі.

Саме в розпал Комісії реєстратор нарешті стверджував, що подав його на будівництво довіри, але якщо більшість його не підтримає, це буде прийнято. «Я не відчуваю себе переможеним, я відчуваю себе переможцем, що більшість партій не приймають мого прохання, оскільки точка честі є консенсусом , і якщо це прохання служило для створення консенсусу, це задовільно для виборчого процесу», - сказав він.

Однак прохання про перерахунок голосів після підрахунку залишається в силі в Демократичному центрі, правлячій партії. За словами Нубії Стелли Мартінес, директора, як вона пояснила в Комісії, у них є понад 1100 скарг на незареєстровані голоси, і вони погоджуються з іншими колективіями, що були помилки і немає впевненості у виборчому процесі.

Холман Ібаньєс Парра, законний представник CD, сказав, що виходячи з пункту 7 політичної конституції і через те, що рахункові комітети вже закриті, за його словами, вони вимагають загального перерахунку кожного з таблиць. Такуможливість підтримало лише Національне спасіння.

Хоча CNE збиралася розглянути запит, експерти стверджують, що немає правових підстав для проведення загального перерахунку. Крімтого, представники інших сторін, які не підтримують пропозицію, стверджували, що виклики повинні використовуватися, якщо виникають порушення, але не те, що нетипова цифра.

ПрезидентІван Дукев діалозі з Оє Калі запевнив, що як уряд вони підтримують інституційність і супроводжували CNE та попереднього та поточного реєстратора, поважаючи незалежність повноважень. Однакминулого дня він підтримав прохання про перерахунок.

«З огляду на Комісію виборчих гарантій, яка відбудеться завтра і з метою надання громадянам впевненості у прозорості виборчого процесу, доцільно розглянути, з боку CNE, рухатися вперед із загальним перерахуванням на виборах до сенату», - сказав він.

Перерахунок президента Івана Дуке

Однак він привітав результат комісії. «Ми скликали комісію виборчих гарантій, щоб вона була саме там, в установах, а не в мережах, де це можна було б звернутися з розумними дебатами. Очевидно, що це була хороша можливість для того, щоб все поставити на стіл, поставити на стіл тих, хто просив перерахунку, поставити на стіл відповідь установ на те, що сталося і , перш за все, можна також забезпечити, щоб процес підрахунку відповідно до закону здійснюється з усіма гарантіями», - сказав він радіостанції Oye Cali.

Президент заявив, що є необхідність «відновити довіру кожного до цього процесу», тому він сподівається, що підрахунок буде укладений в Національній виборчій раді, щоб «скласти остаточний баланс і точно сказати, який новий склад Конгресу Республіки і на цій основі - з'ясувавши всі сумніви - ми можемо продовжувати процес президентських виборів, на яких немає сумнівів в адекватності та спроможності виборчої системи», - сказав він.

Суддя CNE Педро Феліпе Гутьєррес запевнив, що немає ясності щодо того, скільки часу займе процес, але уточнив, що зазвичай це займає до декількох днів до володіння конгресменів 20 липня.

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