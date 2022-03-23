AFP Спортивні прогнози на 12H00 GMT

- ФУТБОЛ

Південноамериканський чемпіонат світу з кваліф'єр-2022

Монтевідео:

Еквадор і Уругвай за квитки на чемпіонат світу з Катару-2022

Оскільки Бразилія та Аргентина вже пройшли кваліфікацію з минулого року і дивлячись на всіх з вершини, Південноамериканський кваліфікація чемпіонату світу закінчується подвійною датою, коли Еквадор та Уругвай знаходяться за крок від Catar-2022, а Перу, Чилі та Колумбія все ще мріють.

Маурісіо АРбілла

(Fbl WC 2022 Чемпіонат світу з футболу Катар Відбірковий турнір Південна Америка Програма, 810 слів - Вже в ефірі)

ФОТОГРАФІЇ, ІНФОГРАФІКА

Монтевідео:

Презентація матчу між командами Уругваю та Перу, на сімнадцяту дату південноамериканського відбіркового турніру на чемпіонат світу Qar-2022.

(Fbl WC 2022 Катарський світовий відбірковий турнір Південна Америка URU PER Презентація, 500 слів - близько 5:00 за Гринвічем)

ФОТОГРАФІЇ, ІНФОГРАФІКА

Барранкілья, Колумбія:

Презентація матчу між збірними Колумбії та Болівії, на сімнадцяту дату південноамериканського відбіркового чемпіонату світу з футболу Qar-2022.

(Fbl WC 2022 Відбірковий турнір чемпіонату світу Катар Південна Америка COL BOL Презентація, 500 слів - близько 5:00 за Гринвічем)

ФОТОГРАФІЇ, ІНФОГРАФІКА

Припущення:

Презентація матчу між командами Парагваю та Еквадору, на сімнадцяту дату південноамериканського відбіркового чемпіонату світу з футболу Qar-2022.

(Fbl WC 2022 Катарський світовий відбірковий турнір Південна Америка PAR ECU Презентація, 500 слів - близько 5:00 вечора за Гринвічем)

ФОТОГРАФІЇ, ІНФОГРАФІКА

Ріо-де-Жанейро:

Презентація матчу між командами Бразилії та Чилі, на сімнадцяту дату південноамериканського відбіркового турніру на чемпіонат світу Qar-2022.

(Fbl WC 2022 Катар Всесвітній відбірковий турнір Південна Америка BRA CHI Презентація, 500 слів - близько 17:00 за Гринвічем)

ФОТОГРАФІЇ, ІНФОГРАФІКА

Чемпіонат світу з футболу 2022 Відбірковий етап Кубка Конкаф

Кінгстон:

Презентація матчу між національними збірними Ямайки та Сальвадору, на дванадцяту дату відбіркового турніру Конкаф на чемпіонат світу з Катару 2022 року.

(Fbl WC 2022 Катарський світовий відбірковий турнір Concaf JAM ESA Презентація, 500 слів - близько 5:00 за Гринвічем)

Панама:

Презентація матчу між командами Панамської та Гондурасу, на дванадцяту дату відбіркового турніру Конкаф на чемпіонат світу з Катар-2022.

(Fbl WC 2022 Катарський світовий відбірковий турнір Конкакаф ПАН ХОН Презентація, 500 слів - близько 5:00 вечора за Гринвічем)

Мексика:

Презентація матчу між командами Мексики та США, на дванадцяту дату відбіркового турніру Конкакаф на чемпіонат світу з Катар-2022.

(Fbl WC 2022 Катарський світовий відбірковий турнір Conccaf MEX США Презентація, 500 слів - близько 17:00 за Гринвічем)

Сан-Хосе:

Презентація матчу між командами Коста-Ріки та Канади, на дванадцяту дату відбіркового турніру Конкаф на чемпіонат світу Qar-2022.

(Fbl WC 2022 Катарський світовий відбірковий турнір Conccaf CRC CAN Презентація, 500 слів - близько 5:00 за Гринвічем)

Чемпіонат світу з футболу Репех-2022

Париж:

CR7, Левандовський, Ібра, Доннарумма: якась європейська зірка не поїде в Катар-2022

Кріштіану Роналду, Роберт Левандовський, Златан Ібрагімович, Джанлуїджі Доннарумма, Гарет Бейл, Девід Алаба... Кілька європейських футбольних зірок зіграють менш ніж за тиждень свою участь у великому заході світового футболу, який пройде в Катарі з 21 листопада по 18 грудня.

(Fbl WC 2022 Презентація чемпіонату світу з футболу УЄФА, 760 слів - Вже в ефірі)

ФОТОГРАФІЇ, ІНФОГРАФІКА

Париж:

Сім команд за останні три європейські місця на Чемпіонаті світу

Після виключення Росії через вторгнення в Україну сім команд почнуть цього четверга Європейський репечаж за останні три місця на континенті на чемпіонат світу в Катарі-2022 (з 21 листопада по 18 грудня).

(Fbl WC 2022 Програма чемпіонату світу з футболу УЄФА, 600 слів - Вже в ефірі)

Палермо, Італія:

Через чотири роки Італія переживає кошмар чемпіонату світу з репечажу

Італія ніколи не пропустила два послідовні Кубки світу: європейські чемпіони Роберто Манчіні мають два матчі, щоб уникнути історичної скарбниці і подолати травму ліквідації в репехажі Росії-2018.

(Fbl WC 2022 Світова презентація ITA MKD, 650 слів - близько 13:00 GMT)

ФОТО АРХІВ

Скоп'є:

Північна Македонія вдруге хоче гірчити Італію

На папері півфінал репехажу, який Італія зіграє в четвер проти Північної Македонії, здається дуже незбалансованим, але Балкани розраховують провести партію в Azzurra вдруге, після досягнення цього в 2018 році.

Автор: Дарко Даріданський

(Fbl WC 2022 Світовий підхід ITA MKD, 440 слів - близько 13:00 GMT)

ФОТОГРАФІЇ

Лісабон:

Кріштіану Роналду зіткнувся з загрозою залишитися поза своїм останнім чемпіонатом світу

У 37 років Catar-2022 повинен стати останнім чемпіонатом світу для Кріштіану Роналду, за умови, що Португалія кваліфікується в репехажі, який розпочнеться для португальців цього четверга в Порту проти Туреччини (19:45 GMT).

By Бруно КРАВО

(Fbl WC 2022 Чемпіонат світу з футболу POR TUR Презентація, 610 слів - близько 13:00 GMT)

ФОТОГРАФІЇ

Марсель, Франція:

Кензіг Юндер, Маленький принц Туреччини, який вчиться з Сампаолі

Турецький вінгер Ценгіз Юндер, який був підтверджений у Марселі як один з ключових творів для Хорхе Сампаолі, тепер сподівається допомогти своїй команді подолати півфінал плей-оф ЧС-2022, у четвер в Порту проти Португалії.

Автор Станіслав ТОУЧОТ

(Fbl WC 2022 Світ за TUR підхід, 550 слів - близько 13:00 GMT)

ФОТОГРАФІЇ

- ТЕНІС

Відступ Ешлі Барті

Сідні:

Ешлі Барті оголошує про свою пенсію як номер 1 у WTA

Австралійка Ешлі Барті, номер один у рейтингу WTA, здивувала світ тенісу в середу, оголосивши про вихід на пенсію зі спорту у віці 25 років.

(Теніс WTA AUS Центральна нота, 635 слів - Вже в ефірі)

ФОТО АРХІВ

Сідні:

Найважливіші ранні зняття коштів в історії тенісу

Світ № 1 Ешлі Барті оголосила в середу свою пенсію, у віці всього 25 років, здивувавши світ тенісу через кілька тижнів після її тріумфу на Відкритому повітрі Австралії.

(Теніс WTA AUS Box, 590 слів - Вже в ефірі)

Сідні:

Ешлі Барті незабаром

(Теніс WTA AUS Box, 200 слів - Вже в ефірі)

Відкритий чемпіонат Майамі

Майамі:

Короткий зміст дня на відкритому повітрі Майамі, Masters 1000 в ATP і WTA 1000.

(Теніс Маямі ATP WTA США Підсумок, 500 слів - Близько 23 :00 за GMT)

ФОТОГРАФІЇ

- РЕГБІ

Вбивство Федеріко Мартіна Арамбуру

Париж:

В Угорщині заарештували головного підозрюваного в загибелі аргентинського регбіста Арамбуру

Головний підозрюваний у суботній смерті в Парижі колишнього аргентинського регбіста Федеріко Мартіна Арамбуру був заарештований в Угорщині, повідомили в середу AFP джерела, близькі до слідства.

(Регбі FRA ARG Франція Аргентина розслідування злочинів Центральна нота, 410 слів - Вже передано)

кл-др