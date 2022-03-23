AFP Спортивні прогнози на 12H00 GMT

- ФУТБОЛ
Південноамериканський чемпіонат світу з кваліф'єр-2022
Монтевідео:
Еквадор і Уругвай за квитки на чемпіонат світу з Катару-2022
Оскільки Бразилія та Аргентина вже пройшли кваліфікацію з минулого року і дивлячись на всіх з вершини, Південноамериканський кваліфікація чемпіонату світу закінчується подвійною датою, коли Еквадор та Уругвай знаходяться за крок від Catar-2022, а Перу, Чилі та Колумбія все ще мріють.
Маурісіо АРбілла
(Fbl WC 2022 Чемпіонат світу з футболу Катар Відбірковий турнір Південна Америка Програма, 810 слів - Вже в ефірі)
ФОТОГРАФІЇ, ІНФОГРАФІКА
Монтевідео:
Презентація матчу між командами Уругваю та Перу, на сімнадцяту дату південноамериканського відбіркового турніру на чемпіонат світу Qar-2022.
(Fbl WC 2022 Катарський світовий відбірковий турнір Південна Америка URU PER Презентація, 500 слів - близько 5:00 за Гринвічем)
ФОТОГРАФІЇ, ІНФОГРАФІКА
Барранкілья, Колумбія:
Презентація матчу між збірними Колумбії та Болівії, на сімнадцяту дату південноамериканського відбіркового чемпіонату світу з футболу Qar-2022.
(Fbl WC 2022 Відбірковий турнір чемпіонату світу Катар Південна Америка COL BOL Презентація, 500 слів - близько 5:00 за Гринвічем)
ФОТОГРАФІЇ, ІНФОГРАФІКА
Припущення:
Презентація матчу між командами Парагваю та Еквадору, на сімнадцяту дату південноамериканського відбіркового чемпіонату світу з футболу Qar-2022.
(Fbl WC 2022 Катарський світовий відбірковий турнір Південна Америка PAR ECU Презентація, 500 слів - близько 5:00 вечора за Гринвічем)
ФОТОГРАФІЇ, ІНФОГРАФІКА
Ріо-де-Жанейро:
Презентація матчу між командами Бразилії та Чилі, на сімнадцяту дату південноамериканського відбіркового турніру на чемпіонат світу Qar-2022.
(Fbl WC 2022 Катар Всесвітній відбірковий турнір Південна Америка BRA CHI Презентація, 500 слів - близько 17:00 за Гринвічем)
ФОТОГРАФІЇ, ІНФОГРАФІКА
Чемпіонат світу з футболу 2022 Відбірковий етап Кубка Конкаф
Кінгстон:
Презентація матчу між національними збірними Ямайки та Сальвадору, на дванадцяту дату відбіркового турніру Конкаф на чемпіонат світу з Катару 2022 року.
(Fbl WC 2022 Катарський світовий відбірковий турнір Concaf JAM ESA Презентація, 500 слів - близько 5:00 за Гринвічем)
Панама:
Презентація матчу між командами Панамської та Гондурасу, на дванадцяту дату відбіркового турніру Конкаф на чемпіонат світу з Катар-2022.
(Fbl WC 2022 Катарський світовий відбірковий турнір Конкакаф ПАН ХОН Презентація, 500 слів - близько 5:00 вечора за Гринвічем)
Мексика:
Презентація матчу між командами Мексики та США, на дванадцяту дату відбіркового турніру Конкакаф на чемпіонат світу з Катар-2022.
(Fbl WC 2022 Катарський світовий відбірковий турнір Conccaf MEX США Презентація, 500 слів - близько 17:00 за Гринвічем)
Сан-Хосе:
Презентація матчу між командами Коста-Ріки та Канади, на дванадцяту дату відбіркового турніру Конкаф на чемпіонат світу Qar-2022.
(Fbl WC 2022 Катарський світовий відбірковий турнір Conccaf CRC CAN Презентація, 500 слів - близько 5:00 за Гринвічем)
Чемпіонат світу з футболу Репех-2022
Париж:
CR7, Левандовський, Ібра, Доннарумма: якась європейська зірка не поїде в Катар-2022
Кріштіану Роналду, Роберт Левандовський, Златан Ібрагімович, Джанлуїджі Доннарумма, Гарет Бейл, Девід Алаба... Кілька європейських футбольних зірок зіграють менш ніж за тиждень свою участь у великому заході світового футболу, який пройде в Катарі з 21 листопада по 18 грудня.
(Fbl WC 2022 Презентація чемпіонату світу з футболу УЄФА, 760 слів - Вже в ефірі)
ФОТОГРАФІЇ, ІНФОГРАФІКА
Париж:
Сім команд за останні три європейські місця на Чемпіонаті світу
Після виключення Росії через вторгнення в Україну сім команд почнуть цього четверга Європейський репечаж за останні три місця на континенті на чемпіонат світу в Катарі-2022 (з 21 листопада по 18 грудня).
(Fbl WC 2022 Програма чемпіонату світу з футболу УЄФА, 600 слів - Вже в ефірі)
Палермо, Італія:
Через чотири роки Італія переживає кошмар чемпіонату світу з репечажу
Італія ніколи не пропустила два послідовні Кубки світу: європейські чемпіони Роберто Манчіні мають два матчі, щоб уникнути історичної скарбниці і подолати травму ліквідації в репехажі Росії-2018.
(Fbl WC 2022 Світова презентація ITA MKD, 650 слів - близько 13:00 GMT)
ФОТО АРХІВ
Скоп'є:
Північна Македонія вдруге хоче гірчити Італію
На папері півфінал репехажу, який Італія зіграє в четвер проти Північної Македонії, здається дуже незбалансованим, але Балкани розраховують провести партію в Azzurra вдруге, після досягнення цього в 2018 році.
Автор: Дарко Даріданський
(Fbl WC 2022 Світовий підхід ITA MKD, 440 слів - близько 13:00 GMT)
ФОТОГРАФІЇ
Лісабон:
Кріштіану Роналду зіткнувся з загрозою залишитися поза своїм останнім чемпіонатом світу
У 37 років Catar-2022 повинен стати останнім чемпіонатом світу для Кріштіану Роналду, за умови, що Португалія кваліфікується в репехажі, який розпочнеться для португальців цього четверга в Порту проти Туреччини (19:45 GMT).
By Бруно КРАВО
(Fbl WC 2022 Чемпіонат світу з футболу POR TUR Презентація, 610 слів - близько 13:00 GMT)
ФОТОГРАФІЇ
Марсель, Франція:
Кензіг Юндер, Маленький принц Туреччини, який вчиться з Сампаолі
Турецький вінгер Ценгіз Юндер, який був підтверджений у Марселі як один з ключових творів для Хорхе Сампаолі, тепер сподівається допомогти своїй команді подолати півфінал плей-оф ЧС-2022, у четвер в Порту проти Португалії.
Автор Станіслав ТОУЧОТ
(Fbl WC 2022 Світ за TUR підхід, 550 слів - близько 13:00 GMT)
ФОТОГРАФІЇ
- ТЕНІС
Відступ Ешлі Барті
Сідні:
Ешлі Барті оголошує про свою пенсію як номер 1 у WTA
Австралійка Ешлі Барті, номер один у рейтингу WTA, здивувала світ тенісу в середу, оголосивши про вихід на пенсію зі спорту у віці 25 років.
(Теніс WTA AUS Центральна нота, 635 слів - Вже в ефірі)
ФОТО АРХІВ
Сідні:
Найважливіші ранні зняття коштів в історії тенісу
Світ № 1 Ешлі Барті оголосила в середу свою пенсію, у віці всього 25 років, здивувавши світ тенісу через кілька тижнів після її тріумфу на Відкритому повітрі Австралії.
(Теніс WTA AUS Box, 590 слів - Вже в ефірі)
Сідні:
Ешлі Барті незабаром
(Теніс WTA AUS Box, 200 слів - Вже в ефірі)
Відкритий чемпіонат Майамі
Майамі:
Короткий зміст дня на відкритому повітрі Майамі, Masters 1000 в ATP і WTA 1000.
(Теніс Маямі ATP WTA США Підсумок, 500 слів - Близько 23 :00 за GMT)
ФОТОГРАФІЇ
- РЕГБІ
Вбивство Федеріко Мартіна Арамбуру
Париж:
В Угорщині заарештували головного підозрюваного в загибелі аргентинського регбіста Арамбуру
Головний підозрюваний у суботній смерті в Парижі колишнього аргентинського регбіста Федеріко Мартіна Арамбуру був заарештований в Угорщині, повідомили в середу AFP джерела, близькі до слідства.
(Регбі FRA ARG Франція Аргентина розслідування злочинів Центральна нота, 410 слів - Вже передано)
кл-др