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Середа 23 Березень 2022
Україна

Adrián Assues розкриває ключ до керівництва Deportivo Municipal: «Ми всі віддані»

Мер спілкувався виключно з Infobae після того, як забив свій другий гол у професіоналі, що призвело до того, що його команда була лідером Ліги 1.

Newsroom Infobae

23 Березень 2022

Мета Adrián Assues призвела до DeportivoMunicipal відкрив рахунок проти Атлетико Грау, однак, Піурано кидок знайшов краватку через Арлі Бенітів, хто в 54 роки знайшов остаточний розіграш.

19 роківAdrián Ascuesвже третій рік поспіль грає професіонала і останній У вихідні він забив свій другий гол у професійному футболі. Ця мета, як він виявив Infobae, присвячена його дядьку Мануелю Ерлу, який знаходиться на небі. «20-й був його днем народження, і мета присвячена йому», - розповідає нам молодий флаєр.

Потім ми кілька хвилин спілкувалися з Адріаном Аскуес, який розкриває успіх DeportivoMunicipal буде лідером Ліги 1 і визнає свої цілі на 2022 рік.

Скажіть, як ви аналізуєте цей початок сезону як для себе, так і на груповому рівні?

З початком сезону, щасливі, щасливі, з групою, за те, чого ми досягли. Те, як ми працювали, усвідомлюючи свою ідею гри і продовжуючи так, тренуючись у хорошому сенсі та гра за грою, як я думаю, ми це робили.

Яківказівки дає вам професор Ернан Лізі?

Професор просить мене трохи наступити на область, досягти атаки, багато атакувати простори, в той час, коли «Ель Буфало» Овелар виходить, щоб забрати та атакувати ті простори, які він залишає.

Якви живете своїм подарунком з Deportivo Municipal?

Я живу цей момент дуже спокійно, прагнучи прагнути, продовжувати навчання найкращим чином, щоб продовжувати свій внесок у групу.

ДепортівоМуніципальний фанат бачить свою команду лідером після довгого часу, що б ви йому сказали?

Я кажу вболівальникам продовжувати ходити на стадіон, продовжувати підтримувати нас, ми знаємо, що вони будуть з нами в добрі та погані часи. Дуже радий, що завжди можна побачити їх на стадіоні і що вони породжують ту прекрасну атмосферу, яка живе.

Якіречі ви покращили і що потрібно для того, щоб ви були елітним футболістом?

Я думаю, що я покращився, намагаючись атакувати більше просторів, залишених моїми товаришами по команді, і я думаю, що мені потрібно трохи вдосконалити оборонну проблему.

Якумету ви поставили на цей рік?

Цього 2022 року я хочу закріпитися в команді та багато внести свій внесок у групову тему. Бог бажаючий і здатний емігрувати за кордон, а також бути в національній збірній, яка є мрією і метою кожного гравця. Зараз я зосереджений на Deportivo Municipal і на тому, щоб продовжувати робити цю роботу найкращим чином,

Дляплей-офф Ліга 1 йде в перерву, які речі повинні працювати, щоб продовжувати в тій лінії, що дозволяє їм досягти важливих речей?

Залишається лише продовжувати працювати так, як ми робимо, щоб всі були віддані тому ж смиренню, що характеризує нас, та інструкцій, які вчитель дає нам протягом тижня, робити це найкращим чином.

Щовас турбує черговий суперник Alianza Atlético?

Ми знаємо, що Alianza Atlético - чудова команда, це сильний суперник так само, як і всі команди на турнірі. Вони будуть місцевими, і всі команди в їх місцевій місцевості сильні, але ми будемо працювати так, щоб Бог хотів мати можливість отримати три очки.

Нарешті, що, на вашу думку, є ключовим для того, щоб муніципальний був лідером Ліги 1 сьогодні?

Що ми всі прагнемо, і група збирається найкращим чином, внутрішня конкуренція дуже сильна, ми всі нарівні. Це допомагає нам бути на хорошому рівні і вміти робити те, що вчитель просить нас робити.

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