Adrián Assues розкриває ключ до керівництва Deportivo Municipal: «Ми всі віддані»

Мета Adrián Assues призвела до DeportivoMunicipal відкрив рахунок проти Атлетико Грау, однак, Піурано кидок знайшов краватку через Арлі Бенітів, хто в 54 роки знайшов остаточний розіграш.

19 роківAdrián Ascuesвже третій рік поспіль грає професіонала і останній У вихідні він забив свій другий гол у професійному футболі. Ця мета, як він виявив Infobae, присвячена його дядьку Мануелю Ерлу, який знаходиться на небі. «20-й був його днем народження, і мета присвячена йому», - розповідає нам молодий флаєр.

Потім ми кілька хвилин спілкувалися з Адріаном Аскуес, який розкриває успіх DeportivoMunicipal буде лідером Ліги 1 і визнає свої цілі на 2022 рік.

Скажіть, як ви аналізуєте цей початок сезону як для себе, так і на груповому рівні?

З початком сезону, щасливі, щасливі, з групою, за те, чого ми досягли. Те, як ми працювали, усвідомлюючи свою ідею гри і продовжуючи так, тренуючись у хорошому сенсі та гра за грою, як я думаю, ми це робили.

Яківказівки дає вам професор Ернан Лізі?

Професор просить мене трохи наступити на область, досягти атаки, багато атакувати простори, в той час, коли «Ель Буфало» Овелар виходить, щоб забрати та атакувати ті простори, які він залишає.

Якви живете своїм подарунком з Deportivo Municipal?

Я живу цей момент дуже спокійно, прагнучи прагнути, продовжувати навчання найкращим чином, щоб продовжувати свій внесок у групу.

ДепортівоМуніципальний фанат бачить свою команду лідером після довгого часу, що б ви йому сказали?

Я кажу вболівальникам продовжувати ходити на стадіон, продовжувати підтримувати нас, ми знаємо, що вони будуть з нами в добрі та погані часи. Дуже радий, що завжди можна побачити їх на стадіоні і що вони породжують ту прекрасну атмосферу, яка живе.

Якіречі ви покращили і що потрібно для того, щоб ви були елітним футболістом?

Я думаю, що я покращився, намагаючись атакувати більше просторів, залишених моїми товаришами по команді, і я думаю, що мені потрібно трохи вдосконалити оборонну проблему.

Якумету ви поставили на цей рік?

Цього 2022 року я хочу закріпитися в команді та багато внести свій внесок у групову тему. Бог бажаючий і здатний емігрувати за кордон, а також бути в національній збірній, яка є мрією і метою кожного гравця. Зараз я зосереджений на Deportivo Municipal і на тому, щоб продовжувати робити цю роботу найкращим чином,

Дляплей-офф Ліга 1 йде в перерву, які речі повинні працювати, щоб продовжувати в тій лінії, що дозволяє їм досягти важливих речей?

Залишається лише продовжувати працювати так, як ми робимо, щоб всі були віддані тому ж смиренню, що характеризує нас, та інструкцій, які вчитель дає нам протягом тижня, робити це найкращим чином.

Щовас турбує черговий суперник Alianza Atlético?

Ми знаємо, що Alianza Atlético - чудова команда, це сильний суперник так само, як і всі команди на турнірі. Вони будуть місцевими, і всі команди в їх місцевій місцевості сильні, але ми будемо працювати так, щоб Бог хотів мати можливість отримати три очки.

Нарешті, що, на вашу думку, є ключовим для того, щоб муніципальний був лідером Ліги 1 сьогодні?

Що ми всі прагнемо, і група збирається найкращим чином, внутрішня конкуренція дуже сильна, ми всі нарівні. Це допомагає нам бути на хорошому рівні і вміти робити те, що вчитель просить нас робити.

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