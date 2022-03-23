Українська радіостанція залишається на стежці війни у Львові

Львів, Україна, 21 березня 2022 р. (AFP) - З початку російського наступу в Україні місцева радіостанція «Львівська Хвиля» замінила свої розважальні програми постійним спеціальним виданням, щоб інформувати своїх десятків тисяч слухачів про конфлікт на заході країни». Ми музично-розважальна радіостанція, але також робимо багато новин, тому що людям потрібна інформація, особливо в цей час», — пояснює 28-річний мовник і ведучий у маленькій студії у Львові, за 80 км від польського кордону Володимир Мельник. Серед рок-хітів чи української патріотичної музики Мельник та його товариш Андрій Антонюк, 41 рік, коментують новини з гумором про цю місцеву радіостанцію, одну з перших створених після падіння Радянського Союзу. - Інформаційний ланцюжок - «За часів війни нам потрібно донести позитив, ми можемо сміятися над Путіним, над російськими військами, які не здатні захопити наші міста, але ми не можемо веселитися, як до війни», — розповідає Мельник, який вісім років працює на радіо Львівська Хвиля (хвиля Львова, українською). 24 лютого, коли він почав Російська атака, команда з 40 осіб, включаючи п'ять журналістів і десяток ведучих, вдруге вийшла на стежку війни. У 2014 році, після анексії Криму та початку конфлікту з підтримуваними Москвою проросійськими повстанцями на сході України, радіо різноманітило свої програми .» Війна дуже вплинула на нашу роботу, бо є ще й психологічний фактор, який на початку заважав нам працювати», — каже 27-річна журналістка Марта Оліярник, яка приховує свої емоції за великими круглими лінзами. Навіть як професіонали, «події не залишають нас байдужими». Після 24 днів війни радіо стало важливою ланкою між владою та населенням. Станція повідомляє від 300 000 до 400 000 слухачів на день, цифра, яка подвоїлася з початку бойових дій. Закриття шкіл у Львові, потреби в гуманітарній допомозі, ситуація на півдні та сході України та міжнародні заяви: Оліярник знаходить баланс між місцевими та національними новинами, за її словами. Мовник транслює власні програми з 7 ранку до 19:00, коли Це ґрунтується на Принцип того, що ЗМІ, під час війни, відіграють вирішальну роль у підтримці морального духу населення та підтримці військових зусиль. Жертви військових або цивільних осіб публікуються лише для крапельниці». Ці цифри нас жахають, ми пережили це особисто, але ми також намагаємося дати багато позитивної інформації, наприклад, людські та матеріальні втрати ворога», — говорить Оліярник. За словами журналіста, справжня людська рівновага буде відома лише тоді, коли війна закінчиться. - «Критична інфраструктура» - Кілька разів на день сирени переривають трансляції.У п'ятницю вранці технічному директору Василю Пакучу довелося бити тривогу з дому, закликаючи населення йти до притулків.У цей день «російські ракети» потрапили в район Львівського аеропорту, хоча і не залишаючи людей мертвими, повідомляють місцеві органи влади. Зі свого невеликого офісу Васил стежить за статусом десятків телекомунікаційних веж, які транслюють радіомовлення по всій західній Україні та на сході Києва. Найближча до столиці, на дверях якої відбуваються бойові дії, двічі постраждала від обстрілів. «Вежі - це критична інфраструктура. Коли на них нападають, це небезпечно для населення, оскільки зв'язок втрачена», - попереджає Вассіл, показуючи вежу Львова поруч зі станцією. Інженер, який регулярно піднімається на вежу, щоб зробити ремонт, каже, що готовий зробити все, щоб відновити лінію в разі бомбардування». Ми молимося, щоб цього не сталося, але якщо вони його знищать, я б піднімав антену до дерева, якщо це необхідно», - зазначає він.CMD/BDS/MAS/uk