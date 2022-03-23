Торнадо прокотився через Новий Орлеан, Техас і Оклахому: принаймні один мертвий і тисячі без електрики

Michael Talamantez comforts his girlfriend Derry Schroer after Talamantez' house on Stratford Drive in Round Rock, Texas was destroyed by a severe storm, reported as a tornado, while they were inside on Monday March 21, 2022. "I thought I was going to die," he said. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

Торнадо прокотився через частини Нового Орлеана та його передмістя у вівторок ввечері, перевертаючи автомобілі, розриваючи дахи з будинків і вбивши принаймні одну людину в регіоні, який постраждав ураган «Катріна» 17 років тому.

Частини парафії сенбернара, який межує з Новим Орлеаном на південному сході, здавалося, зазнавали тяжкість погоди, і саме там сталася фатальність. Чиновники з парафії сенбернара не давали подробиць про те, як померла людина, говорили, що багато інших людей отримали поранення.

Зруйновані будинки кількох сімей (Джей Джаннер/Американський штат Остін через AP)

За словами шерифа Джиммі Польмана, рятувальники шукали в приміській парафії більше людей, які потребували допомоги. Президент парафії сенбернара Гай МакІнніс заявив, що торнадо завдав широкої шкоди по всій парафії.

Іншісмерчі, породжені тією ж штормової системою, потрапили в райони Техасу та Оклахоми, вбивши одну людину в понеділок, спричинивши численні травми та поширені пошкодження.

Сміття покриває землю перед будинком на Оксфорд-Драйв в Раунд Рок, штат Техас, який був сильно пошкоджений торнадо. (Джей Джаннер/Американський штат Остін через AP)

У Новому Орлеані місцеві телевізійні станції транслюють прямі кадри шторму, коли вона потрапила в регіон.

Смерч, здавалося, почнеться в передмісті, а потім рухається на схід через річку Міссісіпі в нижній 9-й район Нового Орлеана та частини Сенбернара, обидва сильно пошкоджені Катріною, перш ніж рухатися на північний схід.

Люди дивляться на пошкодження після торнадо потрапив в торговий центр поблизу I-35 і SH 45 в Раунд Рок, штат Техас. (Джей Джаннер/Американський штат Остін через AP)

Багато жителів також були пошкоджені минулого року, коли ураган «Іда», ураган 4 категорії, охопив регіон. сім'я Стейсі Манкусо щойно завершила ремонт свого будинку в передмісті Арабі після того, як Іда зірвав дах і завдав великої шкоди воді. Тоді торнадо у вівторок перетнув його вулицю. Вона згорнулася в пральні з чоловіком; двоє синів, 16 і 11 років; і собаки, як частина її нового даху, був піднятий вітром.

«Ми живі. Ось що я можу сказати прямо зараз. У нас ще чотири стіни і частина даху. Я вважаю себе щасливим», - сказав Манкусо. Тим не менш, торнадо був втретє, коли вони зазнали серйозних погодних збитків з моменту Катріна в 2005 році.

Джаррод Шнайдер, який живе на Оксфордському Драйві в Round Rock, штат Техас, допомагає своїм сусідам прибирати після того, як торнадо сильно пошкодив кілька будинків на вулиці. (Джей Джаннер/Американський штат Остін через AP)

В Арабі в повітрі був сильний запах природного газу, оскільки жителі та рятувальники стояли на вулиці та оглядали пошкодження. Деякі будинки були зруйновані, тоді як шматки щебеню висіли на електричних проводах і деревах. Алюмінієвий рибальський човен перед будинком був зігнутий у С-подібну форму з двигуном через дорогу. Енергетичні стовпи були вниз і нахилені, змушуючи працівників швидкої допомоги повільно ходити по темних кварталах, щоб перевірити наявність пошкоджень.

Мішель Маласович живе в Аравії. Спочатку вона була стурбована сім'єю, яка проживає в районах на північ від Луїзіани, які також постраждали від поганої погоди. Він писав там зі своєю родиною, коли він сказав: «Раптом світло почало блимати».

Вантажівка впала набік після торнадо потрапив в торговий центр поблизу I-35 і SH 45 в Раунд Рок, штат Техас. (Джей Джаннер/Американський штат Остін через AP)

Її чоловік був на ганку, і він побачив, як смерч приходить.

«Він просто зміцнювався і сильніший», - сказав Маласович. Після того, як це сталося, вони вийшли оглянути пошкодження. «Будинок нашого сусіда знаходиться посеред вулиці прямо зараз».

Поліцейські машини, припарковані перед банком, пошкодженим торнадо, біля I-35 і SH 45 в Round Rock. (Джей Джаннер/Американський штат Остін через AP)

Будинок Маласовича зробив відносно добре, сказав він. Деякі колони вилетіли з ганку і вікна його джипа теж. Наприкінці вулиці будинок був сильно пошкоджений, а припарковані транспортні засоби були переміщені вітрами: «Це серйозно для вниз».

Мер Нового Орлеана ЛаТоя Кантрелл твітував у вівторок ввечері, що в місті не було повідомлень про значні жертви або збитки, і що енергетична компанія працює над відновленням електроенергії для постраждалих клієнтів 8,000.

Будинок на Мавп-роуд в Елгін, штат Техас. Численні смерчі прокотилися по частинах Техасу і Оклахоми, вбивши принаймні одну людину і завдавши численних травм і широких пошкоджень до того, як штормова система переїхала до Луїзіани і Міссісіпі. (Джей Джаннер/Американський штат Остін через AP)

Якповідомляється, близько 13 000 будинків та підприємств були без влади в трьох районах навколо Нового Орлеана після шторму.

Хоча люди в столичному регіоні звикли мати справу з несприятливими погодними умовами, такими як урагани або проливний дощ, через місто проходить рідко торнадо. Торнадо2017 року завдав широкої шкоди, коли він приземлився в східній частині міста.

Сміття покриває землю навколо пошкоджених торнадо будинків на Оксфорд-Драйв і Стратфорд Драйв в Round Rock. (Джей Джаннер/Американський штат Остін через AP)

Дах був повністю здутий з цієї власності в Round Rock, штат Техас (Reuters/Andrees Latif)

До суворої погоди багато шкіл закрилися рано або скасували позакласні заходи в частинах Луїзіани і Міссісіпі. Притулкибули відкриті для жителів, яким потрібно було місце для проживання, поки проходили шторми.

Федеральні та державні органи Луїзіани нагадали тисячам постраждалих від ураганів, які живуть у пересувних будинках, забезпечених урядом, та причепах RV, мати план евакуації, оскільки структури можуть не витримати очікуваної погоди. За словами влади, більше 8 000 домогосподарств живуть у цих тимчасових будинках.

Вулиця, викладена гулями, видно в Нижньому 9-му Ворді, в Новому Орлеані, після сильних штормів перетнули територію. (ФотоAP/Джеральд Герберт)

Післявиходу з району Нового Орлеана система розвантажила сильний дощ, збила дерева та викликала кілька попереджень про торнадо, коли вона прогресувала в Алабаму у вівторок ввечері. Дахи декількох будинків були пошкоджені в Токсі, штат Алабама, після шторму, якому передували попередження торнадо, пройшовши через район, Національна служба погоди твітнула.

Синоптики прогнозували лінію інтенсивної погоди, що рухається з Техасу на схід на глибокий південь, а понеділок розпочався з негоди в Техасі.

Люди стоять на ганку пошкодженого будинку після торнадо в Арабі. (ФотоAP/Джеральд Герберт)

По міждержавному коридору 35 було повідомлено кілька смерчів. В Елгіні розбиті дерева вишикували дачні дороги, а шматки металу, розірвані сильними вітрами, висіли на гілках. Мешканці йшли обережно, щоб уникнути збитих ліній електропередач, оскільки вони працювали над очищенням залишків зламаних дахів, збитих стін та пошкоджених автомобілів.

Д. Харкінс, 59 років, сказав, що бачив, як два смерчі проходять через його будинок в Елгіні.

Влада перевіряє пошкодження в Нижній 9-й палаті. (ФотоAP/Джеральд Герберт)

«Там колись був сарай», - сказав Харкінс, вказуючи на порожню землю на майно дядька, покрите розсіяним сміттям. Він сказав, що будівля порожня, коли перший торнадо потрапив у понеділок, і що його сім'я вдячна, що ніхто не постраждав.

Будинки та підприємства принаймні десятка округів Техасу були пошкоджені, згідно з повідомленнями Центру прогнозування шторму. Губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив декларацію про катастрофу для 16 важкопостраждалих округів. Ебботт заявив, що 10 людей отримали поранення від штормів в районі Крокетта, в той час як більше десятка отримали поранення в інших місцях.

Сусіди зупиняються на вулиці після торнадо вдаряє Арабі. (ФотоAP/Джеральд Герберт)

Управління надзвичайних ситуацій округу Грейсон заявило, що 73-річна жінка померла в громаді Шервуд-Шорс, приблизно в 60 милях (95 кілометрах) на північ від Далласа, але не надала деталей.

(з інформацією з AP)

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