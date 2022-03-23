Через місяць після початку війни в Україні світова економіка все ще перебуває в розпалі шторму

Через місяць після російського вторгнення в Україну світова економіка живе до темпів конфлікту та його наслідків, від зростання цін на сировинні товари до ризику застави санкцій проти Росії.

Це деякі наслідки геополітичного землетрусу, який перетворився на економічний землетрус.

- Сировина стрімко

Конфлікт спровокував ціни на сировинні товари, починаючи з нафти.

Барель Північного моря Brent коштував 90 доларів у лютому і 7 березня досяг 139,13, найвищого рівня після фінансової кризи 2008 року. З тих пір вона залишилася дуже мінливою.

Зростання помітне на АЗС, змушуючи багато країн вжити заходів, таких як зниження податків у Швеції або обмеження цін в Угорщині.

На відміну від США, Європейський Союз, сильно обмежений своєю залежністю від Москви, вирішив поки що не вводити ембарго на російські вуглеводні, хоча до 2027 року хоче стати незалежним від російської енергетики.

На хвилі цін на енергоносії метали, вироблені в Росії, такі як нікель або алюміній, також злетіли до безпрецедентного рівня, що призвело до підвищення виробничих витрат.

Також повернулися поломки в ланцюгах поставок, особливо в автомобільній промисловості, як це було з пандемією covid-19.

- Загрози продовольчій безпеці

«Війна в Україні означає голод в Африці», - попередив Міжнародний валютний фонд (МВФ) і ООН попередила про «ураган голоду».

У нинішньому конфлікті беруть участь дві сільськогосподарські наддержави, Росія та Україна, на які припадає 30% світового експорту пшениці, тому зростання цін на зерно та нафту було негайним.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) попереджає, що якщо війна продовжиться, додаткові 8-13 мільйонів людей можуть постраждати від недоїдання у всьому світі.

На даний момент жоден корабель не виїжджає з України, а весняна сівба може бути від 25% до 40% нижче, ніж зазвичай.

Хоча США, Індія та Європа можуть замінити частину пшениці, яка буде відсутня, ситуація складніша для соняшникової олії та кукурудзи, з яких Україна була першим і четвертим за величиною експортером відповідно.

- Лихоманка на ринках і страх перед російським дефолтом

2022 рік розпочався з результатів бізнесу, які передбачили відновлення економіки після covid-19. Однак війна занурила ринки в гарячковий стан.

У Росії західні санкції паралізували частину банківської та фінансової системи і призвели до падіння рубля до 177 рублів за долар на 7 березня в порівнянні з 75 за долар на початку лютого.

Крім того, було заморожено 300 мільярдів доларів російських резервів за кордоном.

Ці заходи змусили нас побоюватися російського дефолту вперше з 1998 року, що в кінцевому підсумку не відбулося. Московська біржа була закрита майже на три тижні і частково знову відкрилася в понеділок.

- Західна ділова дилема

Сотні західних компаній заявили про вихід або принаймні заморожування своєї діяльності в Росії, добровільно чи мимоволі, або через страх санкцій, громадської думки чи політичного тиску.

Великі компанії, такі як британська нафтова компанія BP, Ikea, McDonald's і Coca-Cola вирішили заморозити свою діяльність в Росії.

Інші ж, навпаки, вирішили продовжити свою діяльність, стверджуючи, що не можуть відмовитися від своїх співробітників або позбавити населення товарів.

- Зупинка економічного зростання

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) очікує зниження світового економічного зростання на одну точку через вплив війни, а МВФ планує знизити свій прогноз, наразі з 4,4% до 2022 року.

18 березня Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), МВФ та Світовий банк заявили, що «глибоко стурбовані» «уповільненням зростання, перебої в торгівлі» та особливо серйозним впливом на «найбідніших і вразливих».

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