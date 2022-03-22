Вірусний на TikTok: користувач їсть сире м'ясо бичака та яєчко, щоб «набрати м'язову масу»

TikTok - це соціальна мережа на даний момент. Багато людей щодня викривають у своєму житті, і це стосується тіктокера , який породив диво та суперечки в соціальних мережах. Це після показу дієти не вірити, яка «багата білками та мінералами» і яка допомагає йому підтримувати завидну мускулатуру.

ім'я тіктокера - Weam Breiche, і йому 31 рік, він тренер з охорони здоров'я та фітнесу в Лос-Анджелесі. Майжеу всіх своїх відео він показує, що сире м'ясо змусило його тіло набрати завидну м'язову масу.

Як видно на зображенні, спортсмен не проявляє ніякої турботи у споживанні сироїїжі, але це не тільки сире м'ясо. Йогораціон йде далі, до того, щоб їсти мізки, бичачі яєчка і більше подібних порізів м'яса, очевидно, все в сирому стані.

«Я 100% м'ясоїдний спортсмен з місією досягти максимальної ваги свого статури, покладаючись на тваринний жир для енергії», - читає він у своїй біографії YouTube, де уточнює, що не лікар, і його спосіб життя не є «медичною порадою», - заявляє він у своїх відео.

Удеяких кліпах видно, що він супроводжує свій раціон деякими картопляними чіпсами, апельсиновим соком, серед іншого, але споживання сирого м'яса свиней його щоденне годування.

Weam не соромиться дати зрозуміти, що для нього їсти м'ясо без варіння - відмінна альтернатива, особливо коли він не встигає готувати, до цього додається, що його раціон корисний для здоров'я, за його власною версією.

ЦЕЇХ ЩОДЕННИЙ РАЦІОН

Ми знаємо, що ви повинні бути приголомшені всім, що ми вам розкриваємо, і саме тому ми покажемо вам, що таке щоденний раціон Теплого. Відповідно до того, що він показує у своїх відео TikTok , ви можете побачити різні види м'яса, які він зберігає у своєму холодильнику. Вони варіюються від «нормальних» шматочків м'яса, до мізків і бичачих яєчок, які, за його словами, мають значення «високого цинку».

Сніданок

Ваш сніданок - одне з найлегших страв з точки зору сироїїжі. Вживайте 6 яєчних жовтків як енергетичний напій. До цього додається активність занурення в воду з льодом,

Обід

В обід присутні і вживаються в сирому вигляді два телячих яєчка, телячий мозок, бараняча печінка, теляча серце, теляча нирка, телячий кістковий мозок і сире масло.

Ціна

На вечерю вживайте скибочки сирого стейка і вершкове масло, яке іноді поєднують з білковим коктейлем.

Додатковим фактом, згідно з Weam, є те, що він займається відразу після вживання сирого м'яса і ходить у спортзал сім днів на тиждень. Вона додає крижані ванни три-чотири рази на тиждень і медитує, щоб допомогти тримати її психічне здоров'я під контролем.

РЕАКЦІЇКОРИСТУВАЧА

Користувачі соціальної мережі не вагаючись реагували на свої публікації, і вони були дуже різноманітними. Від реакцій несподіванки, здивування і страху за здоров'я людини. Найчастішимпитанням є бактерії, які ці сорти м'яса могли б мати в сирому стані , і які в кінцевому підсумку будуть справді шкідливими для здоров'я та спричинять харчове отруєння.

На думку кількох фахівців, сире або недоварене м'ясо є одним з основних джерел харчових отруєнь, через наявність таких бактерій, як: кишкова паличка , сальмонела або лістерія.

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