Партія Венесуели Леопольдо Лопеса накопичує 140 відставки за один місяць

Каракас, 22 бер Принаймні 140 членів венесуельської опозиційної партії Voluntad Popular (VP) на чолі з Леопольдо Лопесом, і в якій Хуан Гуайдо зробив свою кар'єру, звільнили своє членство в останній місяць, після того, як цього вівторка оголошено ще 40 відмов, які додаються до ще 100 зафіксовано минулого місяця, лютий, повідомив вже колишній член формування Девід Соса. Також президент Федерації університетських центрів (FCU) Центрального університету Венесуели (UCV), який оголосив про свою відставку через Twitter, поділився листом, підписаним 39 іншими активістами з держав Anzoátegui, Міранда, Португеса та Каракас, оголосивши «громадяни, віддані роботі з усіма демократичні фактори для порятунку цієї форми політики, яка захоплює молодь». Вони також зазначили, що, хоча ВП був навчальним простором, вони не можуть продовжувати «терпіти систематичний режим проступків та неправдивих дій, які в кінцевому підсумку стали повсякденним життям партії». «Повідомлялося про багато з цих несправностей, як це було при масовій відставці лідерів Каракаса, і багато інших зазнали мовчки в декількох регіонах країни», - додали вони. Лідери стверджували, що заперечували ці «помилки», але керівники організації «подивилися по-іншому, поки ці несправедливості здійснюються». «Погані практики, де б вони не відбувалися, впливають на всіх і шкодять організації. Ви не можете спробувати врятувати венесуельські інституції, коли ви не культивуєте та не поважаєте інституційні механізми у вашій власній організації», - сказали вони. Так само вони сподіваються, що це рішення послужить відображенням, за допомогою якого можуть бути породжені внутрішні процеси реформ, які терміново вимагають «велика кількість» активістів». 19 лютого понад 100 регіональних лідерів та бойовиків з Каракаса заявили про свою відставку, про це повідомив колишній координатор прихильників столиці Хав'єр Гонсалес. Як пояснив Гонсалес в той час, рішення було пов'язано з тим, що «довгий час різна неповага, незнання та сегрегація викликалися серед політичних та соціальних лідерів, які роками працювали, незважаючи на співучасті мовчання національного керівництва цієї організації». «Завжди були внутрішні пороки, з якими ми боролися. Однак сьогодні ми досягаємо того моменту, коли ми не можемо продовжувати терпіти режим свавілля та неправдивості, яким стало повсякденне життя партії», - сказав Гонсалес, йдеться в прес-релізі. VP очолює венесуельський опонент Леопольдо Лопес, який перебуває у вигнанні в Іспанії з кінця жовтня 2020 року. НАЧАЛЬНИК sc/sb/лаа