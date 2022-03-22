Звільнили українського журналіста, який опинився в руках російської безпеки

Львів (Україна), 22 березня українська журналістка Вікторія Рощина, з цифрових ЗМІ «Громадське», яка з 15 березня була ув'язненою в руках російських спецслужб, вийшла після запису відео, в якому стверджує, що російські війська врятували їй життя, ЗМІ повідомили. «21 березня окупанти звільнили з полону журналістку «Громадську» Вікторію Рощину. Зараз він знаходиться на підконтрольній українській владі території і знаходиться на шляху до Запорігії, де возз'єднається зі своїми родичами». Кілька годин тому проросійські ЗМІ і Telegram-канали почали транслювати відео, в якому журналістка відкидає будь-які скарги на своїх викрадачів і каже, що росіяни врятували їй життя. Згідно з даними ЗМІ, відео було умовою його виходу, і Рощина записала його під тиском. Журналістка була затримана російськими спецслужбами після її повернення з висвітлення наслідків російського вторгнення в Україну в східному місті Енергодар. Громадське повідомив про зникнення журналіста, який працював у східних і південних районах конфлікту після початку російського наступу, зазначивши, що він, ймовірно, знаходиться в руках ФСБ, російських спецслужб. НАЧАЛЬНИК ijm-vh/psh