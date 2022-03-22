Двох бразильських футболістів звільняють після виходу на вечірку, яка закінчилася пострілами

Сан-Паулу, 22 березня Ель -Аваї, який знову зіграє цього року в Першому дивізіоні чемпіонату Бразилії, оголосив цього вівторка розірвання контракту нападників Джо та Лоренсо після відвідування вечірки, яка закінчилася стріляниною поблизу міста Флоріанополіс. «Установа провела детальну оцінку стану футболістів, перш ніж прийняти рішення», - пояснив державний клуб Санта-Катаріна в короткій заяві. Джо і Лоренсо вийшли на вечірку рано вранці в понеділок в місці в муніципалітеті Сан-Хосе, де почалася бійка після того, як чоловік почав сперечатися зі своїм партнером і був знятий з місця події співробітниками безпеки, повідомляє портал «ge». Через кілька хвилин перед закладом почалися зйомки. Інцидент залишив постраждалих і вже розслідується поліцією, що виключало залучення до нього двох гравців Avaí. Незважаючи на це, команда Флоріанополіса вирішила розірвати контракт обох Джо, який вже перебував у суперечках з клубом, щоб попросити його свободи, та Лоренсо, який перебував у остаточному відрізку своїх договірних відносин. «Avaí дякує гравцям за послуги на полі та бажає їм успіхів у кар'єрі», - завершила у записці спортивна організація. Avaí повернеться цього року, щоб грати в золотому дивізіоні бразильського футболу, закінчивши четверте місце в чемпіонаті бразильського другого дивізіону 2021 року. НАЧАЛЬНИК смс/мат/автомобіль