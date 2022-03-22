Вони розробляють пристрій зв'язку для людей із тотальним паралічем

Лондон, 22 мар Група вчених зуміла отримати людину з тотальним паралічем і не здатною говорити, щоб спілкуватися через пристрій інтерфейсу мозку та комп'ютера (BCI), згідно з дослідженням, опублікованим у вівторок в «Природа». Дослідження, проведене Центром нейроінженерії Вісса (Швейцарія) та Університетом Тюбінгена (Німеччина), розробили цей метод у людини з розвиненим бічним аміотрофічним склерозом (ALS). Пацієнт, 34-річний чоловік у стані «загальної закупорки», надсилає сигнали мозку до BCI та декодує їх, щоб сформувати букви, у процесі, який експерти називають «системою слухового нейрозворотного зв'язку». Попередня робота вже розробила подібні інструменти, щоб дозволити людям з ALS «говорити» рухом очей або м'язів обличчя, але як тільки хвороба вироджується, і вони втрачають контроль м'язів, вони більше не можуть спілкуватися таким чином. Щоб подолати цю проблему, команда на чолі з Йонасом Циммерманном, неврологом Центру Вісса в Женеві, використовувала цей тип слухового зворотного зв'язку BCI (нейрозворотний зв'язок), який складається з двох внутрішньокортикальних мікроелектродів, хірургічно імплантованих в рухову кору. На пацієнта впливає так званий синдром тотального полону (CLIS) - для якого параліч абсолютний - але до цих пір було невідомо, чи він також «втратив здатність свого мозку генерувати команди для спілкування», - пояснює експерт у заяві. За два роки роботи ця людина навчилася генерувати мозкову діяльність, перевіряючи різні рухи, сигнали мозку, які виявляються мікроелектродами, а потім декодуються моделлю машинного навчання в режимі реального часу. Цей інструмент штучного інтелекту «відображає» сигнали, щоб надати їм значення «так чи «ні», а для розшифровки того, що учасник хоче спілкуватися, програма орфографії прописуються літери алфавіту вголос. І тут вступає в гру «слуховий нейрозворотний зв'язок», оскільки суб'єкт здатний вибрати після виявлення тону та частоти зворотного зв'язку між «так» або «ні», щоб підтвердити або відкинути лист, формувати повні слова та фрази зі швидкістю близько одного символу в хвилину. «Раніше успішне спілкування було досягнуто через BCI у людей з паралічем. Але ми вважаємо, що наше дослідження першим досягло спілкування з предметів, які втратили всю здатність до руху, і, отже, цей BCI є їх єдиним засобом спілкування», - говорить Циммерманн. НАЧАЛЬНИК ха/джм/ям