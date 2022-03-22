Вони заарештували чоловіка, який загрожував смертю партнера Брагіана Алемана: зброю, яку знайшли в його будинку

В останньому виданні класичного платенсу, який відповідав гімнастиці проти Естудіантеса, він мав словесну боротьбу між Брагіаном Алеманом та Фернандо Зукі. Те, що здавалося просто зіткненнями на ігровому полі, мало жалюгідний епізод зовні, який закінчився втручанням поліції. Кібер-фанат Pincha погрожував Флоренції Коссіо, парі уругвайських флаєрів, через Instagram небезпечними повідомленнями проти свого партнера та сина.

Вентилятор був ідентифікований під назвою Гонсало Ніколас Ескарай і отримав рейд, в якому, за даними поліцейських джерел, був конфіскований найсучасніший 9-міліметровий пістолет Glock та револьвер 32-калібру, обидва без документації . З іншого боку, сили безпеки також взяли жорсткий диск з інформацією, мобільний телефон та інші додаткові комп'ютерні об'єкти, які зазвичай використовуються для здійснення цього виду кіберзлочинності.

Скарга була подана минулої неділі, незабаром після болісного зв'язку між Gimnasia та Estudiantes. «Це ваш народ Estudiantes! Жаль, ти возишся з моїм сином? Жорстокий і хворий лайно! Ці люди не повинні існувати! Подбайте про себе зараз», - сказала Флоренція в одній зі своїх соціальних мереж, викриваючи користувача Lalo7a0 скріншот. Він додав, з фотографією процедури, яку він проводив з поліцією: «Ми йдемо назад як суспільство! Це прикро і абсолютно ганебно! Ми ніколи не повинні нормалізувати і відпускати ці речі».

Насильницькі повідомлення, які породили донос Флоренції Коссіо

Партнер футболіста також опублікував образ агресора з Хуаном Себастьяном Вероном перед відмовою шанувальників Estudiantes. «Ах, хіба вони не ваші люди? Подивіться на жорстокого чоловіка, з яким він спілкується. Для того, щоб кожен бачив його обличчя, це червоне!» , Флоренція продовжила в Інтернеті. Сильні повідомлення, які Коссіо оприлюднив, несуть високий ступінь загрози. «Ми збираємося вбити вас і вашого чоловіка, ми вже знаємо, в яку школу ходить ваш син. Бережіть себе», був одним із творів, які притягнули до відповідальності.

Операція була проведена на 73-й вулиці між 6 і 7 в місті Вілла Ельвіра. Влада знайшла будинок винного погроз і приступила до арешту обвинуваченого і притягла його до відповідальності в Ла-Плата. За даними джерел поліції, справа була порушена за нібито «кваліфіковані загрози та володіння вогнепальною зброєю» , а розслідування розпочнеться цього вівторка в прокуратурі №5.

Фотографія агресора з Хуаном Себастьяном Вероном

Коссіо повідомив у своїх соціальних мережах, коли подав скаргу

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