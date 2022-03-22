«Дика дівчина»: перший трейлер фільму, який адаптує хітовий роман Делії Оуенс.

Вироблені Різ Уізерспун та Лорен Нойштадтер , сьогодні Sony Pictures випустила перший офіційний трейлер « Дикої дівчини », який був підтверджений для театрів та знялася Дейзі Едгар-Джонс . Фільм знятий за мотивами літературного твору Делії Оуенс і прозвучить Тейлор Свіфт на головному саундтреку.

«Кя - молода жінка, яку покинула її сім'я і яка виросла на південних болотах. Згідно з цим авансом, жінка стане головним підозрюваним у вбивстві чоловіка, з яким вона колись була причетна», - описує офіційний конспект фільму. Режисер Олівія Ньюман (Перший матч) і за сценарієм Люсі Алібар , номінована на «Оскар» зазвірів Південної дикої природи .

РоманДелії Оуенс2018 року «Де співають гусениці», вирішує складні питання, такі як сімейні конфлікти, ізоляція, любов і зрада, і її історія стала успішною. Кадр являє собою вигадане прибережне місто і болота Північної Кароліни, а в центрі сцени знаходиться Кя, віддалений від решти міста своєрідним міфом, який був побудований навколо її образу. Книгу обрала актриса Різ Уізерспун для зйомки екранізації.

У головній ролі Дейзі Едгар-Джонс, молода жінка, яка виділялася своєю роботою над серіалом « Нормальні люди», походить від головної ролі в іншому фільмі з глибокими темами, такими як Fresh, доступному на Star Plus. У цьому випадку вона збирається знятися в цій драмі з тим меланхолійним поглядом, оскільки тільки вона може пронести вперед. Дикадівчина - кримінальний трилер, в якому Кя повинен боротися, щоб вижити, коли вона опиняється в середині розслідування вбивства, і вона є головним підозрюваним.

Різ Уізерспун, представляючи свою постановку «Дика дівчина»

У трейлері також представлена ще одна новинка: новий оригінал Тейлор Свіфт, «Кароліна», мелодія, яка досить добре вписується в розвиток цієї історії. Співачка розмістила тизер у своєму акаунті в Instagram і написала, що хоче «створити щось тривожне і ефірне, що збігатиметься з цією захоплюючою історією».

Хоча у нього немає підтвердженої дати виходу в Латинській Америці, La chica salvaje буде випущений в липні, недалеко від прем'єри США.

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