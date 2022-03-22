Vibra del Vacile пройде з 25 по 27 березня в Барранкільї





З 25 по 27 березня La Vibra del Vacile відбудеться в Барранкільї з трьома подіями, які матимуть стильові, художні та культурні вирази, які служать платформою для всіх, хто хоче показати свій талант у просторі, де музика не виходить з моди.

Це відбудеться в Кілімандіро Sunset Paradise, який протягом багатьох років є туристичним місцем. Подія народилася внаслідок злиття між Vibra Agencia Creativa та El colectivo del vacile, двома компаніями, які впроваджують інновації просторів та як розважати Барранкільерос та Атлантичне узбережжя протягом 15 років.

«Це подія, яка об'єднує нас усіх, незалежно від того, хто ми, або звідки ми родом, відчуття, що нам потрібно щось більше, змушує нас стати одним. Землетрус смаку, який має свій епіцентр в Барранкільї, в якому ми збираємось повернути те, що є нашим, ми вже зробили це з річкою, тепер ми збираємось врятувати нашу історію», - сказала Анжеліка Джарамілло, організатор фестивалю.

25 березня відбудеться La Poppera - різноманітна, барвиста та весела подія, яка не справляється зі стереотипами, що включає знаменитий фестиваль Барранкілья та пройде в Kilymandaro Sunset Paradise. Примітно, що вона має на меті надати данину поп-культурі.

Крім того, він прагне претендувати на простори та сценарії, щоб висловити повідомлення про включення та зробити видимими всі форми буття на основі поп-та квір-культури, створюючи атмосферу любові, поваги та свободи.

La Poppera візьме присутніх у підлітковому віці з такими художниками, як Брітні Спірс та її комбо, разом з Карибським пустощами, адаптованим до того, що ми є сьогодні.

«Ця партія розгальмує нас, виводить нас з-під контролю, пропонує виразити себе своїм тілом через танець з хвилею реггетону, потоку. Сила музики стала чуттєвою, нічною та яскравою, наблизивши нас до першого кохання, того танцю шкіри до шкіри, який навчив нас і наблизив нас до наших карибських ритмів та нашого походження», - сказав Джарамілло.

Їм також сподобається Alistate, що Estoy Suelta Como Gabete, що є міським штрихом події, яка збере любителів цього жанру.

27 березня відбудеться Будинок Бербе, вечірка, присвячена фольклору Барранкільї з його сутністю, його перкусією, ритмами, які танцюють «апретао», традицією всього Карибського басейну, яка зустрічається на пляжі Барранкілья з такими художниками, як Альфредо де ла фе, Анібал Веласкес, Сон Паленке, Гередерос де Петрона, Алівіо DJ, Кронопіано, Вербена caliente b2b, серед інших.

«Ця партія бере на себе родово-карибські ритми з vaporwave, яка має електронну, джазовий, кіберпанк і афрокумбію vibe. За нашими словами, ми пішли з усім на допомогу піко, вербени, африканської шампе, бембе та афро-латинських ритмів. Звідти приходить Будинок Бербе, будинок всього, що є священним», - сказали організатори Berbe House.

Ця подія була музичним місцем зустрічі протягом 10 років, що приносить натхнення «парової хвилі», звуку, який народився десять років тому, і який створив майже ностальгічне захоплення для 80-х та 90-х років, але адаптований до нашої культури.

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