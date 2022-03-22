ООН попереджає Росію, що вона не зможе виграти війну і що вона повинна вести переговори

ООН 22 березня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив Росію у вівторок, що їй буде неможливо отримати контроль над усією Україною і закликав Москву припинити напади і вести переговори про мир. Гутерреш, виступаючи перед журналістами, підкреслив, що існує «дипломатичний прогрес» з кількох ключових питань конфлікту, які повинні бути «достатніми» для того, щоб припинення бойових дій було оголошено прямо зараз і для просування серйозних переговорів. «Цю війну неможливо виграти. Рано чи пізно йому доведеться переходити з поля бою до мирного столу. Це неминуче», - наполягав глава ООН, який засудив, що українці живуть «пеклом». У зв'язку з цим Гутерреш звернув увагу на «систематичні бомбардування, які тероризують цивільних осіб»; напади на лікарні, школи, будинки та притулки та на те, як ця кампанія посилюється з кожним днем. «Вже більше двох тижнів Маріуполь оточений російською армією і невпинно бомбить. Для чого? Навіть якщо Маріуполь падає, Україна не може підкорити себе містом за містом, вулицею вулицею, будинком до будинку. Єдиний результат всього цього - більше страждань, більше руйнувань і більше жаху», - сказав він. Гутерреш, який не приймав питань, був дуже сильною у своїй критиці Росії під час своїх заяв сьогодні, найсуворіших з початку конфлікту, посилаючись на московський рух «масовим вторгненням» на суверенну територію з порушенням Статуту ООН. «Продовження війни в Україні морально неприйнятно, політично незахищено і військово безглуздо», - підкреслив португалець, який підкреслив, що «настав час закінчити цю абсурдну війну». НАЧАЛЬНИК МВС/JFU/DMT