Найменші бомби, які могли б перетворити Україну на ядерну зону

FILE PHOTO: Russia's President Vladimir Putin (5th L) visits the National Defence Control Centre (NDCC) to oversee the test of a new Russian hypersonic missile system called Avangard, which can carry nuclear and conventional warheads, in Moscow, Russia December 26, 2018. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

З точки зору руйнівної сили гіганти холодної війни затьмарили американську атомну бомбу, яка знищила Хіросіму. Найбільший випробувальний вибух у Вашингтоні був у 1000 разів більшим, ніж запущений на японському місті, а московський був у 3000 разів більшим. З обох сторін ідея полягала в тому, щоб стримувати атаки противника, погрожуючи великими репресіями, такими як взаємне гарантоване знищення, яке також називають MAD. Психологічнапланка була настільки високою, що ядерні атаки розглядалися як немислимі.

Сьогодні і Росія, і США мають ядерну зброю, яка набагато менш руйнівна: їх сила - лише частка сили бомби Хіросіми; але їх використання, можливо, менш страшне і більш засвоюване.

Стурбованість цим меншим озброєнням зросла, оскільки Володимир Путін в контексті війни в Україні кілька разів попереджав про їх ядерну енергетику, привів свої ядерні сили в бойову готовність і змусив свою армію здійснювати ризиковані атаки на атомні електростанції на українській території. Страх полягає в тому, що якщо Путін відчує себе загнаним у будь-який момент конфлікту, він вирішить підірвати одну зі своїх незначних ядерних озброєнь, порушивши табу, встановлене 76 років тому, після Хіросіми та Нагасакі.

Аналітики відзначають, що російські війська вже давно пробували перехід від звичайної до ядерної війни, особливо як спосіб отримати перевагу після втрат на полі бою. І військові, додають вони, які керують найбільшим у світі ядерним арсеналом, досліджували різноманітні варіанти ескалації, з яких міг би вибрати Путін.

«Шанси низькі, але збільшуються», - сказав Ульріх Кюн, ядерний експерт з Гамбурзького університету та Фонду Карнегі за міжнародний мир. «Війна не йде добре для росіян, — зауважив він, - і тиск із Заходу зростає».

FILE PHOTO - К-549 балістична ракета на ядерній базі підводного човна Князь Володимир прибуває на парад Дня флоту в Кронштадті, Росія. 16 липня 2021 р. (РЕРІТЕРИ/Ігор Руссак)

Путін міг обстріляти одну з цих озброєнь в безлюдному районі, а не по військах, сказав Кун. У дослідженні 2018 року він представив кризовий сценарій, в якому Москва підірвала бомбу над віддаленою частиною Північного моря як спосіб сигналізувати про більш летальні атаки.

«Це відчуває жахливо говорити про ці речі», - пояснив Кюн в інтерв'ю. «Але ми повинні враховувати, що це стає можливістю», - додав він.

Вашингтон очікує більше атомних рухів від російського президента в найближчі дні. Москва, швидше за все, «все більше покладається на своє ядерне стримування, щоб встановити грунт для Заходу і спроектувати свою силу», оскільки війна та її наслідки послаблюють Росію. Про це повідомив у четвер Комітету Палати збройних сил генерал Скотт Бер'є, директор Управління розвідки Міністерства оборони України.

Президент Джо Байден вирушить на саміт НАТО в Брюсселі цього тижня, щоб обговорити російське вторгнення в Україну. Очікується, що порядок денний включатиме оцінку того, як альянс буде реагувати, якщо Росія застосовуватиме хімічну, біологічну, кібер-чи ядерну зброю.

Джеймс Клаппер-молодший, генерал ВПС у відставці, який служив директором національної розвідки президента Барака Обами, заявив, що Москва знизила рівень використання атомів після холодної війни, коли російська армія впала в безлад. Сьогодні, додав він, Росія вважає ядерну зброю чимось утилітарним і не чимось немислимим.

«Їм було байдуже», - сказав Клаппер про час, коли російські війська ризикували випуском радіації на початку цього місяця, атакуючи на місце Запорізького ядерного реактора (найбільшого не тільки в Україні, але і в Європі). «Вони вийшли вперед і застрелили його. Це свідчить про російське ставлення laissez-faire. Вони не роблять відмінностей, які ми робимо з ядерною зброєю».

Пілот перевіряє літак ВПС РФ МіГ-31 (Міністерство оборони Росії /Роздаткова робота через REUTERS)

Путінзаявив минулого місяця, що поставить російські ядерні сили в «особливу бойову готовність». ПавлоПодвіг, давній дослідник ядерних сил Росії, заявив, що оповіщення, ймовірно, підготував російську систему командування і управління для можливості отримання ядерного замовлення.

Незрозуміло, як Росія здійснює контроль над своїм арсеналом менш руйнівної зброї. Аледеякі американські політики та експерти заперечували, що менші озброєння з обох сторін загрожують засмутити глобальний баланс ядерного терору.

Для Росії відзначають військові аналітики, авангардні покази найменш руйнівної зброї дозволили Путіну підвищити свою репутацію ризикованої людини і розширити сферу залякування, необхідну йому для боротьби з кровопролитною умовною війною.

«Путін використовує ядерне стримування, щоб піти з ним в Україні», - сказала Ніна Танненвальд, політолог Університету Брауна, яка нещодавно розглядала менш потужні озброєння. «Їх ядерна зброя заважає Заходу втручатися».

Глобальна гонка за меншими озброєннями посилюється. Хоча така зброя менш руйнівна за стандартами холодної війни, сучасні оцінки показують, що еквівалент половини бомби Хіросіми, якщо підірвати в центрі Манхеттена, вб'є або поранить півмільйона людей.

Президент Росії Володимир Путін (REUTERS/УМІТ Бектас/Файл фото)

Справа проти цієї зброї полягає в тому, що вони підривають існуюче ядерне табу і роблять кризові ситуації ще більш небезпечними. Йогоменш руйнівний характер, кажуть критики, може підживлювати ілюзію атомного контролю, коли, власне, його використання може раптово спалахнути в повноцінну ядерну війну. Симуляція, розроблена експертами Прінстонського університету, починається з того, що Москва обстріляла ядерний попереджувальний постріл, на який НАТО відреагує невеликою атакою. В результаті війни за початкові години призведе до більш ніж 90 мільйонів жертв.

Жодендоговір про контроль над озброєннями не регулює незначні боєголовки, іноді відомі як тактична або нестратегічна ядерна зброя, тому ядерні наддержави виробляють та розгортають стільки, скільки вони хочуть. За словами Ганса Крістенсена, директора ядерного інформаційного проекту Федерації американських вчених, приватної групи у Вашингтоні, Росія має чи не 2000 осіб. АСША налічують близько 100 в Європі, обмежені за кількістю суперечок внутрішньої політики та політичними складнощами базування їх серед союзників НАТО, населення яких часто протистоїть і протестує проти наявності зброї.

Доктринаатомної війни Росії стала відомою як «сходження на деескалацію», що означає, що переможені війська будуть обстрілювати ядерну зброю, щоб оглушити агресора з метою виведення або подання. Москванеодноразово практикувала тактику в польових навчаннях. У1999 році, наприклад, великі навчання імітували атаку НАТО на Калінінград, російський анклав в Балтійському морі. Навчання мали російські війська в безладі, поки Москва не випустила ядерну зброю по Польщі та США.

Kühn з Гамбурзького університету сказав, що оборонні навчання 1990-х років стали наступальними в 2000-х роках, коли російська армія повернула частину колишньої сили.

Одночасно зі своєю новою наступальною стратегією Росія почала модернізацію своїх ядерних сил, включаючи найменш руйнівну зброю. Які на Заході, деякі боєголовки отримали змінні вибухові врожаї, які могли бути збільшені або зменшені в залежності від військової ситуації.

Військовий парад в Росії

Центральним елементом нового арсеналу став Іскандер-М, вперше розгорнутий в 2005 році. Мобільна пускова установка може вести вогонь двома ракетами, які проїжджають майже 500 кілометрів. Ракетиможуть нести як звичайні, так і ядерні боєголовки. Російськідіячі розміщують найменший ядерний вибух цих ракет приблизно на третині бомби Хіросіми.

До того, як російська армія вторгнулася в Україну, супутникові знімки показали, що Москва розгорнула ракетні батареї «Іскандер» в Білорусі і на схід на російську територію. Немає публічних даних про те, чи озброїла Росія якогось з Іскандерів ядерними боєголовками.

Микола Соков, колишній російський дипломат, який вів переговори про договори про контроль над озброєннями в радянські часи, заявив, що ядерні боєголовки також можуть бути розміщені на крилатих ракет. Зброя, що летить на невеликій висоті, запущена з літаків, кораблів або з суші, повертається близько до місцевої місцевості, щоб уникнути виявлення ворожих радарів.

Зросійської території, за його словами, «вони можуть дістатися до всієї Європи», включаючи Великобританію.

Протягом багатьох років США та її союзники по НАТО намагалися змагатися з російським арсеналом незначної ядерної зброї. Цепочалося десятиліття тому, коли США почали відправляти винищувачі реактивних бомб на військові бази в Бельгії, Німеччині, Італії, Туреччині та Нідерландах. Кун зазначив, що Альянс, на відміну від Росії, не проводить польових навчань, які практикують перехід від звичайної до ядерної війни.

У 2010 році Обама, який довгий час виступав за «світ без ядерної зброї», вирішив відновити і вдосконалити зброю НАТО, перетворивши їх на розумні і маневрені бомби, які зробили їх цілі дуже точними. Це, в свою чергу, дало планувальникам війни свободу зменшити змінну вибухову силу зброї лише до 2% бомби Хіросіми.

Атомний гриб над містом Хіросіма (Getty Images)

Зниженавибухоздатність зробила розрив ядерного табу «більш мислимим», - попередив у той час генерал Джеймс Картрайт, віце-президент Спільного начальників штабу під Обамою. Однак вона підтримала програму, оскільки висока ступінь точності знизила ризик застави та жертв мирного населення. Алепісля багатьох років затримок у фінансуванні та виробництві відновлений насос, відомий як B61 Model 12, не очікується, що буде розгорнуто в Європі до наступного року.

Постійні російські скупчення і повільна реакція США змусили адміністрацію Дональда Трампа запропонувати нову ракетну боєголовку в 2018 році. За словами Крістенсена, його руйнівна сила вважалася приблизно вдвічі меншою від бомби Хіросіми.

Хоча деякі експерти попереджали, що бомба, відома як модель W76 2, може зробити більш спокусливою президента замовити ядерну атаку, адміністрація Трампа стверджувала, що зброя знизить ризик війни , гарантуючи, що Росія зіткнеться з загрозою пропорційних контратак. Він був реалізований наприкінці 2019 року.

«Йдеться про психологію, смертну психологію», - сказав Франклін Міллер, ядерний експерт, який підтримав нову боєголовку і, перш ніж покинути державні посади в 2005 році, три десятиліття обіймав посади в Пентагоні та Білому домі. «Якщо ваш опонент думає, що він має перевагу на полі бою, спробуйте переконати його, що він помиляється».

Коли він балотувався на пост президента, Джо Байден визначив найменш потужну боєголовку як «погану ідею» для президентів, які «швидше за все» використовують її. Незважаючи на це, Крістенсен стверджує, що адміністрація Байдена навряд чи усуне нову боєголовку з національних підводних човнів.

Незрозуміло, як Байден відреагував би на використання Путіним ядерної зброї. Плани ядерної війни - одна з найглибших таємниць Вашингтона. Експерти стверджують, що плани війни, як правило, варіюються від попереджувальних пострілів до одиночних атак і численних розправ, і що найскладніше питання полягає в тому, чи існують надійні способи запобігти такому конфлікту від ескалації.

Навіть Клаппер, колишній директор національної розвідки, заявив, що не впевнений, як він порадить Байдена, якщо Путін розв'язатиме використання своєї ядерної зброї.

«Коли ти зупиняєшся?» запиталипро ядерні розправи. «Ви не можете продовжувати повертати іншу щоку. Уякийсь момент щось треба зробити».

На зображенні президент США Джо Байден (EFE/Олівер Контрерас/Пул/Архів)

Відповідь США на невеликий російський вибух, за словами експертів, може полягати в обстрілі однієї з нових боєголовок, запущених з підводних човнів в дикі землі Сибіру або на військову базу всередині Росії. Міллер, колишній чиновник ядерного уряду і колишній голова комітету НАТО з ядерної політики, заявив, що такий вибух буде способом сказати Москві, що «це серйозно, що все виходить з-під контролю».

Військовістратеги кажуть, що післяшоку очей відновить відповідальність за подальшу ескалацію перед Росією, змусивши Москву відчути свою зловісну вагу і в ідеалі запобігаючи виходу ситуації з-під контролю, незважаючи на небезпеку прорахунків і нещасних випадків, які характеризують війни.

За темнішого сценарію Путін міг вдатися до застосування атомної зброї, якщо війна в Україні поширилася на сусідні держави НАТО. Всічлени НАТО, включаючи США, зобов'язані захищати один одного, потенційно залпованими від ядерних боєголовок.

Танненвальд, політолог з Університету Брауна, задався питанням, чи будуть підтримувати мир старі форми ядерного стримування, які тепер кореняться в протилежні лінії менш руйнівної зброї. «Я впевнений, що це не відчуває себе таким чином під час кризи».

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