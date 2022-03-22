Варіант BA2 «набагато більш заразний» і «майже неможливо» уникнути

Дублін, 22 мар. Варіант омікрон BA2 «набагато більш заразний», і «практично неможливо не заразитися», - попередив у вівторок ірландський експерт Люк О'Нілл, професор біохімії Трініті-коледжу Дубліна. Цей новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2, який О'Ніл описав як «сестру омікрон», може стати «найбільш заразним, який ми бачили досі», після більш ніж двох років пандемії. «Це на 30% більш заразно, ніж омікрон, що вже на 70% більше заразно, ніж попередній», - сказав сьогодні ірландському громадському мовнику RTE біохімік. Він підкреслив, що час інкубації ВА2 також «набагато коротше у зараженої людини», він розвивається «швидше в організмі» і, отже, «поширюється довше, оскільки росте швидше». «Хороша новина полягає в тому, що стіна, виставлена вакцинами, тримається по всьому світу і справді захищає нас», - додав О'Нілл, На його думку, окрім прогресу в управлінні підкріплень, громадянам необхідно продовжувати носити маски в приміщенні, хоча в Ірландії вони були обов'язковими лише в галузі охорони здоров'я з минулого місяця. Ірландська влада повідомила у вівторок, що вони нарахували майже 64 000 нових інфекцій covid-19 з минулого четверга, на початку довгих вихідних, ознаменованих гуляннями Святого Патріка, покровителя Ірландії. Зі свого боку, Дублінський виконавчий директор, коаліція між центристами, християнськими демократами та зеленими, визнав, що Ірландія, як і Європа, вступила у «другу хвилю омікрону», але не планує знову вводити обмеження через пандемію. У зв'язку з цим регіональний директор по Європі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге сьогодні був «оптимістичним, але настороженим» про зростання коронавірусних інфекцій на континенті після декількох тижнів зниження. Під час візиту до Молдови у вівторок Kluge явно згадав такі країни, як Німеччина, Великобританія, Ірландія та Нідерланди, і пояснив збільшення через збільшення пропускання варіанту BA2 та «жорстокого» зняття обмежень на них. НАЧАЛЬНИК ja/prc/так