Опитування показує, що вісім з десяти батьків дітей до 6 років мають тривогу, депресію або стрес

Одне з питань, яке не дуже торкається в країні, є психічне здоров'я, але це правда, що тисячі батьків щодня відчувають стрес щодо роботи і в той же час піклуватися про своїх дітей, що зовсім не просте завдання. Про це свідчить загальнонаціональне опитування 59 000 батьків дітей віком від 6 місяців до 6 років, яке показало, що 86,1% з них, тобто 8 з 10, мають тривогу, депресія абострес .

Це сьомий раунд безперервної оцінки впливу COVID-19 (ECIC-19), проведений Фондом Бальтазаря і Ніколаса у партнерстві з Copera Infancia та Папським католицьким університетом Перу ( ПУКП).

«Через пандемію постраждало емоційне здоров'я дітей та батьків; у випадку з дітьми ізоляція не дозволяла їм розвивати свої соціальні навички та керувати своїми емоціями,а з боку батьків їм довелося навчитися виховувати та піклуватися про своїх дітей під час ув'язнення», - каже він. Ромі Ріос, менеджер Фонду byn та віце-президент дитинства Копери.

Інші дані, виявлені дослідженням, показують, що 32,4% вихователів (батьків та матерів) було важче доглядати за своїми дітьми з початку пандемії, тоді як 30% вважали, що керувати істериками було важко.

Аналогічно обстеження вказує на те, що Апурімак, Пуно та Аякучо- це регіони з найвищими показниками тривоги, депресії чи стресу, з 90,4%, 89,1% та 88,9% відповідно.

Так само 44,6% вихователів дуже стурбовані навчанням чи розвитком своєї дитини, тоді як 46,7% стурбовані їхповедінкою.

Ці цифри показують, що необхідно розставляти пріоритети дій громадського здоров'я навколо психічного здоров'я дівчаток, хлопчиків та їх сімей, зазначає фахівець.

Він також вказує на необхідність посилення міжгалузевих зусиль для комплексного догляду за сім'ями, будучи спільною роботою між охороною здоров'я, освітою, розвитком та соціальною включенням, серед іншого, закликає сформулювати ініціативи, які сприяють наданню підтримки сім'ям для сприяння позитивним зв'язкам.

ПЕДРОКАСТІЛЬО І ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я

Педро Кастільо | Фото: Президентство Республіки

Президент Республіки Педро Кастільохарактеризувався тим, що перебував у консервативній партії, яка не мала або не проводила кампанію серед її основних пропозиції питань психічного здоров'я, які він підкреслив, - це питання фізичного здоров'я, особливо у дітей. Це деякі пропозиції, які президент мав у своїй кампанії та у своєму виступі 28 липня.

1. ПедроКастільо запропонував програму «Психолог за школою»:фундаментальну для психічного здоров'я школярів та підлітків у країні, позначеній соціальною та економічною нерівністю. Психолог повинен стати новим типом вчителя, замовлений, щоб уникнути самогубства, випадання та знущань.

Ця пропозиція ще не була реалізована за 8 місяців уряду, а також не було запропоновано законопроектів чи клопотань щодо цього на пленарному засіданні Конгресу.

З іншого боку, у своєму виступі 28 липня 2021 року він зазначив, що фізичне та психічне здоров'я буде першим пріоритетом уряду. «Ми створимо універсальну, єдину, вільну, децентралізовану та партисипативну систему охорони здоров'я», - сказав він.

2. Вінсказав, що з цією метою вони покращать лікарняну допомогу та сприятимуть «формуванню 15 000 комплексних команд з догляду за громадою, які матимуть територіальний критерій, щоб жодна перуанська сім'я не залишилася без медичного покриття».

3. «Наприкінці свого терміну я доставимо спеціалізовані лікарні за регіонами,серед яких ми визначатимемо пріоритети пологових та дитячих лікарень, неопластичні лікарні, хірургічну клінічну лікарню, тропічну медицину та лікарню здоров'я порожнини рота», - додав він.

Ця пропозиція все ще залишається на розгляді. Слід зазначити, що який прогрес був досягнутий у вакцинації з початку його уряду, але, на жаль, оскільки Ернандо Севаллос покинув гаманець, у дітей він впав на 39%.





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